Tra le numerose indiscrezioni che girano su questa nuova edizione, quella della Gialappa’s Band al Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più inaspettate. I commentatori fuori campo più famosi del piccolo schermo, secondo Davide Maggio, sarà tra i protagonisti del reality Mediaset.

La Gialappa’s Band al Grande Fratello Vip: tutti i dettagli

Da Mai Dire Goal a Quelli Che Il Calcio, passando per tutte le edizioni di Mai Dire Martedì, Mai Dire Banzai fino a – come dimenticarlo – Mai Dire Grande Fratello, non è certo la prima volta che il trio approccia il mondo dei concorrenti spiati nella casa. Stavolta, però, non si tratterà di uno show di commento a margine delle puntate principali, come il celebre Dopofestival (di Sanremo): la Gialappa’s Band al Grande Fratello Vip sarà parte integrante del programma e accompagnerà la Blasi durante tutta la durata della serata.

Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci tornano a casa, dunque, tra le braccia di un’emittente televisiva che loro stesso hanno aiutato a riscrivere tra gli anni 90 e il 2000 con il loro inconfondibile umorismo e l’abilità nel forgiare talenti e spingere personaggi destinati a durare in eterno (tra tutti citiamo: Aldo Giovanni e Giacomo, Raoul Cremona, Teo Teocoli e persino, nelle ultime edizioni, Gigi e Ross).

Le novità della nuova edizione e l’apporto del mitico trio

Un altro elemento che prova a suggerire agli spettatori che questa nuova edizione del reality VIP sarà diversa: dopo le prime indiscrezioni sul cast, adesso anche il nuovo elemento del commento live della Gialappa’s. Usciranno fuori nuovi tormentoni come “Voglio le mie sigarette!” di Filippo Nardi, o nuovi soprannomi come Sergio “Ottusangolo” Volpini, ma anche nuovi ‘scivoloni’ culturali come il celebre ‘Tallone da killer’?

Staremo a vedere: voci dicono che l’inizio di questa nuova edizione del GF Vip sarà anticipata all’11 settembre 2017.