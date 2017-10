864 CONDIVISI Condividi Tweet

Le condizioni di salute di Fabrizio Frizzi sono diventate un giallo. Il conduttore, ricoverato per un malore al Policlinico Umberto I di Roma, è stato colpito da una lieve ischemia. Il grande spavento e i soccorsi immediati sono arrivati mentre stava registrando negli studi Rai una puntata del suo programma, il quiz L’eredità.

Frizzi, 59 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Al suo fianco è sempre presente la moglie Carlotta Mantovan e tutta la famiglia ha chiesto massimo riserbo. Tuttavia, mentre dalla Rai fanno sapere che il presentatore è stabile, le fonti ospedaliere citate da alcuni media direbbero altro.

Al momento non è previsto alcun bollettino medico che aggiorni sullo stato di salute del conduttore. Ciò nonostante, secondo quanto scrive il Corriere della Sera citando fonti ospedaliere, “Frizzi versa in gravi condizioni”. L’informazione non viene smentita, ma da Viale Mazzini fanno sapere che uno dei volti più amati del piccolo schermo “si sta sottoponendo ad accertamenti” e che le sue condizioni sono “stabili”.

La Rai ha comunicato che “all’Umberto I c’è anche un incaricato della Rai per avere direttamente notizie sull’evoluzione del caso”. Il direttore generale, Mario Orfeo, ha fatto visita a Frizzi sia lunedì sera, sia martedì mattina: “Abbiamo parlato e scherzato”, ha detto all’uscita dall’ospedale. Al conduttore “tutta l’azienda augura una pronta guarigione”.

Come già accaduto nella giornata di martedì 24 ottobre, Rai 1 ha sospeso la programmazione di L’eredità a causa del malore del suo padrone di casa. Al suo posto viene trasmessa la nona stagione della serie Don Matteo.

Intanto, sui social, sono arrivati auguri di pronta guarigione da spettatori, amici e colleghi. Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha scritto su Twitter: “Miss Italia fa il tifo per te, forza Fabrizio!”. Pure da Fiorello un tweet per il presentatore: “Rimettiti presto ti aspettiamo!!! #Frizzi mia figlia da piccola lo chiamava Frizzon!!!”.

In attesa di rivederlo presto in TV, invio i miei auguri di pronta guarigione.@_MissItalia fa il tifo per te, forza @FabrizFrizzi! pic.twitter.com/N5eE0nPmvL — Patrizia Mirigliani (@PMirigliani) 24 ottobre 2017

Rimettiti presto ti aspettiamo!!!#Frizzi mia figlia da piccola lo chiamava Frizzon!!! — Rosario Fiorello (@Fiorello) 24 ottobre 2017

Daje Fabrizio ! #Frizzi — riccardo iacona (@IaconaRiccardo) 25 ottobre 2017