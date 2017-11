0 CONDIVISI Condividi Tweet

Di recente abbiamo assistito alla sua gaffe, che ha visto coinvolta anche Laura Forgia durante ‘I Fatti Vostri’, ma in quanti sanno la storia del giovane Giancarlo Magalli cacciato da scuola? O del ragazzo che ha ‘inventato’ un mestiere tutto italiano? Ecco le confessioni del presentatore.

Giancarlo Magalli cacciato da scuola: curiosità sul presentatore de I Fatti Vostri

Intervistato da Maurizio Costanzo durante il programa ‘S’è fatta notte’, il celebre volto Rai ha parlato di quando era solo uno studente: “Me la cavavo con l’astuzia. Prima stavo in una scuola da cui mi hanno cacciato, dove c’avevo in classe Montezemolo, Draghi… Poi in un’altra scuola ho trovato Argento, De Sica e Verdone“. Da lì, complice anche la frequentazione dei suoi compagni di scuola, comincia il suo percorso:

“Sono stato il primo animatore del primo villaggio turistico italiano nel 1969 sul Gargano in Puglia– ha dichiarato a Costanzo – Mi avevano notato come cliente di un altro albergo e ho inventato un mestiere che ancora non esisteva. Avevo pochissimo budget per reclutare artisti debuttanti e uno di questi era Pippo Franco. È nata una collaborazione durata 13 anni“.

Nonostante questa versione di Giancarlo Magalli cacciato da scuola e ‘furbetto’ in fase giovanile, il futuro presentatore si è riscattato con suo padre cercando di inseguire le sue orme e affermandosi sul piccolo schermo. Ma è da qui che è cominciato tutto: “Ho fatto il segretario di produzione di Totò ma ero con mio padre sui set cinematografici dall’età di tre anni. Mio padre era direttore di produzione e io volevo fare la sua stessa strada. Così mi ha aiutato raccomandandomi a un amico come aspirante…”

La dichiarazione sulle figlie: “Non ho nipoti perché le ho fatte sterilizzare…!”

Infine, uno sguardo al presente, in particolare alle sue due figlie e al rapporto che ha con loro: “Loro mi vogliono bene, sono affezionate a me. La prima l’ho trascurata un po’ di più perché facevo Giochi senza frontiere… Non ho nipoti perché le ho sterilizzate entrambe… Scherzo!“.

Ed una frecciatina al mondo del web: “Io sono molto social, anche se adesso ho capito che c’è tanta gente brutta da cui tenersi lontani. Il web realizza la seconda legge dell’entropia: se in un barile di spazzatura ci metti del vino il risultato è spazzatura lo stesso. Quei pochi inquinano il tutto“.