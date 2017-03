36 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è la prima volta che l’aria in studio diventa tesa come un thriller di Agatha Cristie: nonostante la verve ironica che lo ha spinto a partecipare a progetti a sfondo cinematografico come i video dei The Pills, ancora una volta Magalli ha freddato Adriana Volpe in diretta durante ‘I fatti vostri’.

La battuta della Volpe e la risposta offesissima del conduttore

Tra i due sembra mai esserci stata una grande intesa, e mai come stavolta è venuto fuori chiaro e tondo davanti agli spettatori e ai colleghi: la “miccia” è scaturita da una considerazione del conduttore in un discorso sulla cosiddetta fase della vecchiaia dell’uomo: ““E comunque la terza età si è spostata, sappiatelo, e io ne sono ampiamente fuori. Ormai è oltre i 75 anni”, afferma, incalzato subito dalla sua co-conduttrice che immediatamente gli ha risposto: “Scusa, ma a luglio non fai settant’anni? È un bel traguardo“.

A quel punto Magalli ha freddato Adriana Volpe con un commento quasi tra i denti: “Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l’età che c’hai te, strega. Ma fasse l’affari tuoi, no eh? Proprio non è capace”. Tutto questo davanti alle telecamere davanti al pubblico un po’ sbigottito.

Ecco come Magalli ha freddato Adriana Volpe

Ma non è finita lì: dopo essersi spostati dall’altro lato dello studio, i due hanno continuato a parlottare tra loro. Si è udito chiaramente che lui le diceva: “Vabbè, te ne fai 44 e allora?” , e lei che provava a controbattare “Ma perché te la prendi scusa?”. “Ma perché sei proprio una rompipalle, andiamo“.