Giancarlo Magalli su Stefania Orlando ha le idee chiare: dovrebbe fare più televisione e meno televendite. Nel corso di un’intervista al sito web Gay.it, il presentatore ha speso parole dolci nei confronti della prosperosa showgirl. Parlando delle sue numerose partner al timone de I fatti vostri, il conduttore ha detto: “Anche Stefania Orlando, con la quale ho fatto una sola stagione de I fatti vostri, mi ha lasciato un bel ricordo e mi dispiace davvero tanto vederla solo nelle televendite”.

Giancarlo Magalli su Stefania Orlando: “Merita di più”

“Non c’è nulla di male a farle, ci mancherebbe, ma lei è davvero molto brava e meriterebbe sicuramente qualcosa in più”, ha aggiunto Magalli. In effetti, da qualche anno, Stefania Orlando è scomparsa dai radar della tv che conta. Dopo aver divorziato nel 1999 dall’attore Andrea Roncato, sposato solo due anni prima, oggi è legata al musicista Simone Gianlorenzi. In tv, però, non ha avuto la stessa fortuna.

Passato il periodo da opinionista di Unomattina in famiglia e giurata nel talent show Dog Factor all’interno del contenitore mattutino di Rai 2, la soubrette ha dovuto “emigrare” su Telenorba, dove presenta Buon pomeriggio con Michele Cucuzza, un rotocalco pomeridiano di cronaca e attualità. Gli spettatori più attenti, ovviamente, la vedono soprattutto nelle televendite di reti e materassi Marion con Alessandro Greco.

Stefania Orlando, materassi Marion nel destino

Un vero peccato, secondo Magalli. Che nel corso della stessa intervista a Gay.it, ha attaccato Adriana Volpe ancora una volta. Secondo il conduttore, le voci messe in giro dalla sua ex collega sulla sua presunta misoginia hanno avuto strascichi che si ripercuotono tutt’oggi sulla sua immagine. “Oramai è un storia passata”, ha dichiarato. “Sono ancora vittima di certe voci messe in giro dalla Volpe ma tutte le donne che hanno lavorato con me possono tranquillamente testimoniare quanto non sia misogino o prepotente sul lavoro”.