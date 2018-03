517 CONDIVISI Condividi Tweet

Un momento di cordoglio seguito da 5 milioni di spettatori, una sala affollata di amici, colleghi e parenti: solo l’attore Gianfranco d’Angelo, cacciato dal funerale di Frizzi, non gli ha potuto fare l’ultimo saluto. L’attore si è poi sfogato amaramente su Facebook:

Gianfranco D’Angelo, cacciato dal funerale di Frizzi: “Una cerimonia-spettacolo. No comment”

Tutti ricorderanno il celebre ex volto di Drive In, protagonista di vecchie commedie come La Liceale, Taxi Girl e La compagna di banco. L’attore, oggi 82enne, ha avuto una brutta disavventura il 28 marzo, in occasione dei funerali del presentatore di Tandem.

Secondo quanto raccontato, infatti, avrebbe avuto problemi a superare l’ingresso della Chiesa degli Artisti, durante la mattinata dedicata alla cerimonia. Moltissimi i presenti all’interno della sala: Carlo Conti, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, Simona Ventura, Mara Venier, Luca Giurato, Raffaella Carrà, Max Biaggi, Paola Saluzzi, Alba Parietti, Massimo Ranieri, Rita Dalla Chiesa, Paola Cortellesi, Vincenzo Salemme, Ivana Spagna, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Gigi D’Alessio, Amadeus e molti altri.

Il motivo dell’esclusione dell’attore dalla cerimonia funebre

Tranne Gianfranco d’Angelo, cacciato dal funerale di Frizzi. Ecco il suo sfogo sui social:

“Quando un funerale diventa spettacolo e non ti viene permesso di entrare in chiesa per salutare un collega che ci lascia, allora consideri che si può essere vicini alle persone anche senza essere ripresi dalla TV: mi hanno respinto dicendo che era una cerimonia “per pochi intimi – così ha scritto sul suo profilo ufficiale Facebook, per poi concludere malinconicamente con un “no comment” e un “ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore”.

Il commento dell’attore:

Inutile dire che le sue parole hanno scatenato una grossa polemica, a cui l’attore ha prontamente risposto così:

“Non amo le polemiche specialmente in questo caso. Ma rispondo a chi non è d’accordo su quello che ho scritto. Quando qualcuno ti dice ‘non può entrare nessuno, solo i familiari, e poi guardi che c’è la ripresa televisiva… E la ripresa televisiva, come la vogliamo chiamare? Comunque, ho espresso solo un piccolo dispiacere, rispetto a quello molto più grande di un mio Amico che non c’è più“