Bufera sull’esibizione di Gianna Nannini ai Wind Music Awards. Nonostante l’applaudita performance di Emma, uno dei momenti migliori dello show, una nuova polemica irrompe sulle due serate che hanno celebrato i grandi del nostro pop. Se lo spettacolo televisivo ha raggiunto livelli internazionali, non si può dire lo stesso di quello puramente musicale. Dopo le stecche di Gianni Morandi e Rovazzi “oscurate” su RaiPlay, a scatenare la reazione furiosa dei fan è stata la cantante senese.

Nannini è reduce dal suo “Hitstory European Tour”, il tour europeo partito il 25 marzo da Losanna con un incredibile successo di pubblico. Un sold out dopo l’altro, sta continuando inarrestabile il suo trionfo. Gli appassionati attendono con ansia l’uscita del suo nuovo disco, in arrivo il 27 ottobre. Inoltre, Gianna terrà tre eccezionali concerti a Roma (2 dicembre), Milano (4 dicembre) e Firenze (6 dicembre).

Per lanciare questa serie di eventi, il palco prestigioso dell’Arena di Verona è sembrato il luogo ideale. Anche perché il gala condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada è stato benedetto da ascolti stellari. Lunedì 5 giugno, 5 milioni 159mila spettatori pari al 23.9% di share; martedì 6, 4 milioni 716mila spettatori pari al 23.2%. Tutto perfetto, non fosse per la scelta della cantante.

Gianna Nannini ai Wind Music Awards: è polemica

L’interpretazione di Nannini è stata macchiata da un maldestro playback. Su Twitter, i fan si sono immediatamente scatenati. “Quanto è imbarazzante il playback della Nannini?”, scrive un utente. “Ma un concerto live la Nannini lo canta?!”, ha rincarato la dose un altro. E ancora: “Ma Gianna anche ai suoi concerti che costano un botto canta in playback?”.

Insomma, i telespettatori e gli utenti sui social non hanno proprio gradito la scelta di non cantare dal vivo. Gianna finora non ha risposto a questa vera e propria ondata di critiche. Con una metodologia ben nota, invece, Gianni Morandi non si è tirato indietro. Ad una fan che sul suo profilo Facebook ha chiesto delucidazioni in merito al suo playback, ha risposto come di consueto. “Certo che ero in playback, non so più cantare… Un abbraccio”. L’esibizione di Gianna Nannini è disponibile a questo link a partire dal minuto 44.