Mentre sulle reti nazionali andava in onda quel piccolo grande capolavoro che è ‘Smetto quando voglio’, su Sky giovedì 16 novembre è arrivato Gianni Morandi ad X Factor che, però, è tornato a casa con un carico di ‘fischi e proteste’ sulle spalle. Cos’avrà combinato il beniamino del pubblico per aver avuto questo trattamento?

Gianni Morandi ad X Factor: fischi e proteste contro il cantante

“Quello che è successo stasera è vergognoso. I fischi del pubblico non mentono – si legge sui social – Morandi è stato mandato a fare il lavoro sporco“. Questo è solo uno dei molteplici commenti che hanno visto nella partecipazione straordinaria del celebre cantante di Monghidoro un evento molto controverso del talent guidato da Mara Maionchi, Levante, Fedez e Manuel Agnelli. C’è chi dice che, ormai, è scoppiata una vera e propria guerra all’interno dello show.

Eppure era iniziato tutto benissimo: arriva Gianni Morandi ad X Factor, canta la sua nuova canzone ‘Dobbiamo Fare Luce’, scritta da Ligabue, e diverte gli spettatori con la sua inconfondibile energia ed entusiasmo. Una volta seduto tra i giudici, tuttavia, succede qualcosa che fa indignare il pubblico.

Il suo giudizio su chi salvare dal ballottaggio, dopo le esibizioni di Camille, Gabriele e Rita, è caduto proprio su quest’ultima: la ventenne di Bergamo sembrerebbe averlo conquistato con il suo cavallo di battaglia, l’esibizione di Sally – che, però, ha invece ‘stancato’ la maggior parte dei suoi ammiratori. Insomma, l’entusiasmo per le sue doti era scemato nel corso delle puntate, sarebbe dovuta uscire lei anche secondo il pubblico in studio; appena il cantante ha pronunciato il verdetto, infatti, fischi e proteste si sono levate alte come mai prima di quel momento.

Il salvataggio miracoloso, la furia del pubblico

Al turno successivo, il resto dei giudici ha eliminato la bravissima Camille – una scelta strategica, proprio perché era un ‘nemico’ da eliminare nelle loro dispute interne, qualcuno ipotizza.

Il pubblico reale e virtuale è furioso, qualcuno grida alla manovra discografica: “Dovrebbero vergognarsi autori e produzione per il teatrino messo in piedi stasera, con l’organizzazione di tre manche completamente in disequilibrio tra loro, con la chiamata di un personaggio esterno a svolgere un ruolo inappropriato per la discutibilità in fatto di giudizi dello stesso personaggio, e con il tanto ovvio quanto totalmente fuori luogo salvataggio della concorrente più scarsa tra i tre arrivati all’ultimo scontro. Mi chiedo ormai chi ci sia di così tanto importante dietro la concorrente salvata stasera da spingere autori e produzione ad organizzare questo contorto meccanismo, e a scomodare giudici esterni inadatti a ricoprire il ruolo.”

La spiegazione di X Factor: cosa succederà adesso?

La redazione di X Factor ha spiegato che il meccanismo utilizzato nella puntata di ieri è stato una sorta di esperimento, una dinamica mai provata prima. E Morandi, dal canto suo, ha scelto di salvare Rita perché in precedenza aveva potuto apprezzare la sua voce e si era emozionato. Tutto questo, però, ha portato ad una vera e propria bufera di prosteste e polemiche. Cosa succederà al celebre show?