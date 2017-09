1 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è ancora avvenuto ufficialmente il suo ritorno sul piccolo schermo in veste d’attore con L’isola di Pietro che subito si è alzato un polverone mediatico riguardante una presunta rivalità con Che Tempo Che Fa: ecco, quindi, che Gianni Morandi telefona a Fabio Fazio e chiarisce immediatamente le premesse di questa ‘sfida’.

Gianni Morandi telefona a Fabio Fazio e parla della loro sfida di ascolti della domenica

Come già citato nell’approfondimento sui motivi dello scontro Fabio Fazio contro Gianni Morandi, il presentatore e il cantante si troveranno a contendersi l’attenzione del pubblico generalista della domenica sera. Intervistato dal Corriere della Sera, Morandi ha commentato quest’aria di contesa di cui tutti parlano (e per cui si stanno già schierando):

«Sì, ci siamo anche sentiti – ecco il racconto di quando Gianni Morandi telefona a Fabio Fazio per commentare la news – Gli ho mandato un messaggio dicendogli: ma proprio uno contro l’altro ci dovevano mettere? Però poi penso che i nostri saranno due pubblici diversi, c’è spazio sia per vedere Fazio che per la fiction. Poi lui andrà avanti per sei mesi…»

Insomma, ottimista e possibilista. E anche un po’ dispiaciuto: “Mi spiace ci sia uno scontro del genere. Ma è sempre meglio accada con un programma diverso che con un’altra fiction“. Inutile dirlo, il cantante più amato del web non vede l’ora di vedere il risultato del suo lavoro attoriale, il primo dopo quasi 20 anni di assenza dal mondo della recitazione: «Ho la faccia più segnata, dà autorità, sembra quasi che uno diventi più bravo» commenta scherzosamente.

Uno sguardo al passato: meglio ora o meglio prima come attore?

Parlando dell’approccio al mestiere dopo tanto tempo, alla domanda ‘si sente più bravo adesso come attore’?, si guarda indietro e risponde: «Beh, sì. Forse sono un po’ più consapevole rispetto a quando, 20 o 30 anni fa, giravo queste fiction, che ebbero anche successo, ma non so se fossi proprio bravo… Andando ancora più indietro nel tempo, ho fatto una serie di musicarelli: anche lì pensavo di fare l’attore… poi li ho visti… diciamo che col tempo si migliora un po’. Poi, certo, non si diventa Al Pacino o De Niro».

Cosa le piace della recitazione?

L’ultima indiscrezione che svela Gianni – dopo aver raccontato della sua telefonata a Fazio – riguarda Sanremo: a grande sorpresa, ammette che non rifarebbe mai il presentatore ma “Meglio tornarci come ospite. O in gara“.