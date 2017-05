2 CONDIVISI Condividi Tweet

Già da prima dell’inizio di questa nuova edizione senza Gigi e Ross (che dopo l’impegno cinematografico e teatrale di ‘Troppo Napoletano hanno sperimentato anche la co-conduzione di Furore, con Alessandro Greco) c’era molta perplessità: adesso è arrivata addirittura la voce che Gigi d’Alessio lascerà Made in Sud!

Gigi d’Alessio lascerà Made in Sud? Ecco come sta andando lo show senza Gigi e Ross

Per far fronte all’addio dei due presentatori storici (che prima di congedarsi hanno voluto spiegare la loro decisione) Rai Due ha voluto scommettere sulla popolarità del cantante partenopeo per uno dei suoi programmi comici di punta della prima serata. Purtroppo, però, la media di share del programma non sembra essere più quella di una volta, e sui social si legge più di una critica da parte del pubblico: ” Ma voi davvero pensavate che con d Alessio la trasmissione potesse avere successo? Il parco comici è di per sè scarso, da sei anni propongono le stesse minestre (e fortuna che ci sono i Ditelovoi e D’Ausilio), Gigi e Ross erano l’anima del programma, senza di loro io credo che possiate anche chiudere la baracca.”

La dichiarazione che mette in guardia i fan del cantante

A dare man forte a questo carico ‘negativo’ arriva questa dichiarazione: “Gira voce che Gigi D’Alessio stia attraversando un periodo complicato. Il suo Made in Sud su Rai 2 non convince: il prossimo anno D’Alessio non verrà confermato alla conduzione. E le sue tensioni si starebbero riversando nel rapporto con la bella Anna Tatangelo”. A fare questa insinuazione è Alberto Dandolo su Dagospia, che sembra essere particolarmente sicuro che Gigi d’Alessio lascerà Made in Sud.

E voi sareste d’accordo con la decisione?