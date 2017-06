280 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo Emilio Fede condannato a quasi cinque anni, questa strana estate dall’insaziabile sete di giustizia nello showbusiness italiano continua: pare, infatti, che anche Gigi D’Alessio rischia il carcere. Dopo un’intensa stagione televisiva in cui ha sostituito i due attori di Troppo Napoletano alla conduzione di Made In Sud (con più di una critica), il cantante partenopeo si trova di nuovo a dover rispondere a delle accuse in tribunale.

Gigi d’Alessio rischia il carcere: la vicenda

E stavolta si parla di tre anni di detenzione! Ma cosa lo ha condotto a processo? Pare si parli di una vicenda risalente all’11 gennaio 2007, quando, infastidito dalla mancanza di privacy, strappò di mano le fotocamere a due paparazzi davanti alla sua villa dell’Olgiata, a Roma. Il cantante era in compagnia della sua compagna Anna Tatangelo, con la quale all’epoca la relazione non era ancora ufficiale; ecco il perché di tanta attenzione da parte dei fotografi e, probabilmente, il motivo di tanta rabbia da parte sua.

Il motivo per cui Gigi D’Alessio rischia il carcere, però, è l’accusa di furto dell’attrezzatura fotografica dei paparazzi: “Non presi le loro attrezzature per impadronirmene, ma furono loro a darmele per dimostrare che non avevano fatto alcuno scatto – disse il cantante all’epoca, durante la testimonianza – I borsoni con gli apparecchi li diedi poi ai carabinieri che steso un regolare verbale“.

Ecco quanto rischia e di quali altre accuse risponderà

Portato in tribunale, il caso è stato preso in carico dal pm Cristiana Macchiusi, che sembra aver richiesto la condanna a tre anni: la sentenza che lo deciderà è prevista per giovedì. Insieme all’autore di Non Dirgli Mai e Miele, è stato accusato anche il suo collaboratore Roberto di Maria: i due dovranno rispondere, contestualmente allo stesso episodio, anche di lesioni ai danni dei fotografi.