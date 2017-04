0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un altro grande momento di recitazione grazie ad uno degli artisti più apprezzati del nostro paese, attore e one-man-show che solo pochi mesi fa ci ha deliziati con la versione tv dello spettacolo “Cavalli di Battaglia” e che prossimamente reciterà in un film con Alessandro Gassman: per chi se lo fosse perso, consigliamo il video del 25 aprile in cui Gigi Proietti recita la poesia “Mi’ padre è morto partigiano”.

Gigi Proietti recita la poesia “Mi’ padre è morto partigiano” a Cartabianca

Il testo, scritto da Roberto Lerici (autore anche, in parte, dello spettacolo ‘A me gli occhi please’) è stato recitato durante la puntata del 25 aprile di Cartabianca, il programma di Rai Tre dove Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

E quale maniera migliore per irretire il pubblico e coinvolgerlo sull’argomento del giorno, se non con un’esibizione in cui Gigi Proietti recita la poesia antifascista: “Mi’ padre è morto partigiano”?

Guarda il video dell’emozionante performance del grande attore romano