Giletti commenta il flop di Domenica In, la disastrosa nuova edizione dello storico programma di Rai 1 affidata alle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Secondo molti analisti, la trasmissione rischia addirittura di essere sospesa. O comunque una forte rimodulazione nel cast e nel format.

L’ex conduttore dell’Arena, allontanato da Viale Mazzini proprio per il suo talk così urlato e populista, ha voluto dire la sua su questo fiasco imprevisto.

Giletti, che ha fissato il debutto su La7 per mercoledì 8 novembre 2017, si è dichiarato ancora molto amareggiato per come si è chiuso il suo rapporto con la Rai. Il giornalista ha trascorso 27 anni nella tv di staro. “Sarò molto emozionato, dopo 27 anni di Rai”, ha raccontato ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus.

“Per fortuna non sono arido come altri”, ha aggiunto. “Il format su La7? Non è detto che si chiami Buoni o Cattivi, probabilmente la parola Arena ci sarà dentro”. Proprio il suo ex spazio domenicale è al centro di un aspro dibattito. “Io ho fatto una scelta, non commentare per una questione di educazione e anche di rispetto verso Cristina Parodi, con cui ho un grande rapporto”, ha spiegato.

“Non è a me che si deve chiedere come mai c’è questo tracollo di risultati, in tanti programmi Rai, visto che non è solo Domenica In che non funziona. Non chiedetemi cosa penso, non sono io che devo rispondere ai 4 milioni di persone che seguivano L’Arena, è un altro che deve rispondere e dire perché si è scelto di non fare più informazione, di fare qualcosa d’altro. Quel periodo per me non c’è più, anche se sono triste, non ho gioito per i risultati non positivi. Per uno come me che è stato in Rai trent’anni non è mai bello vedere che la Rai soccombe”.

Giletti, incalzato dalle domande, ha detto la sua anche su Fabio Fazio e Claudio Baglioni, direttore artistico a Sanremo: “Fabio è uno dei più grandi professionisti della televisione italiana, non sta a me giudicare chi ha fatto Sanremo e altre decine di programmi vincenti. Le analisi sono tutti capaci a farle, ma fare la televisione è diverso. Baglioni è un’ipotesi molto interessante e anche strana. Coinvolgere un non conduttore è sempre un punto interrogativo”.