L’intervista di Giletti con le sorelle Napoli di Mezzojuso si è tramutata in una lite forsennata. La rissa televisiva è avvenuta quando Non è l’Arena ha aperto il collegamento con il paese in provincia di Palermo, per tornare sulla vicenda di Irene, Anna e Ina Napoli. Le tre sorelle sono state vittime della cosiddetta mafia dei pascoli. Dal 2006, le imprenditrici, proprietarie di un’azienda agricola, subiscono le minacce dei Corleonesi, che con continui raid di bovini inselvatichiti vogliono prendersi i 90 ettari di terra delle tre. Ai cittadini di Mezzojuso, però, non sono andate giù le parole del conduttore e dei suoi ospiti, che hanno parlato di omertà del paese.

Non è l’Arena: Giletti con le sorelle Napoli di Mezzojuso

Il comitato civico nato dopo la messa in onda di un servizio de Le Iene e di un reportage di Non è l’Arena sulla vicenda, non ha preso bene i toni della discussione in studio. Una ragazza ha chiesto la parola e con toni accesi ha denunciato: “Dottor Giletti! Esprimiamo solidarietà alle sorelle Napoli, ma non le permetto di offenderci: i processi si fanno all’interno delle procure della repubblica e nei tribunali, non in televisione”.

Giletti, senza scomporsi troppo, ha incalzato la giovane: “Dove eravate in questi undici anni?”. Poi, rivolgendosi alla sorelle Napoli, ha chiesto: “Questa gente che urla contro di me che cos’ha?”. La ragazza, irritata dalla reazione, ha mandato a quel paese il giornalista inviato sul posto. Sgomento e imbarazzo tra gli ospiti in studio. Antonio Di Pietro, tra sé e sé, ha commentato: “Che peccato questi giovani”.

Massimo Giletti: Non è l’Arena ma è un ring

Questo momento non è passato inosservato a Salvatore Giardina: il sindaco di Mezzojuso si è fatto promotore di un comitato per chiedere i danni d’immagine a Non è l’Arena e ha dichiarato che “stiamo dando tutto quello che un Comune può dare alle vittime di minacce del genere”. Il programma di Giletti non è nuovo a scenate di questo tipo. Proprio nella precedente puntata, era stato il conduttore a scagliarsi contro l’ex deputato Italo Bocchino sulla questione dei vitalizi ai parlamentari.