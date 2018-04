183 CONDIVISI Condividi Tweet

Giletti e Bocchino hanno dato vita ad un durissimo scontro nell’ultima puntata di Non è l’Arena. Il conduttore del talk show di La7 ha affrontato durante la trasmissione la scottante questione dei vitalizi ai parlamentari. In studio c’erano, tra gli altri, Daniela Santanchè, Ilona Staller e l’avvocato Maurizio Paniz. Quando è stato fatto il nome di Bocchino, l’ex deputato – attualmente direttore editoriale del Secolo d’Italia e presidente dell’Associazione Tatarella – è andato su tutte le furie e ha deciso di chiamare durante la trasmissione e di intervenire nel dibattito.

Giletti e Bocchino, scontro duro a Non è l’Arena

La posizione dell’ex parlamentare di Alleanza Nazionale ha suscitato diverse controversie. Il sistema contributivo per le pensioni dei parlamentari era stato votato con ampia maggioranza all’epoca del governo Monti. Tra i principali sponsor di questa legge c’era proprio Italo Bocchino, deputato in quattro legislature, per circa 17 anni di mandato. Nonostante una presa di posizione netta contro la pensione a 50 anni, si è poi unito al ricorso fatto da un gruppo di parlamentari al Collegio d’appello della Camera e prenderà il vitalizio da “baby pensionato”.

Intervenuto in diretta sulla questione, l’ex delfino di Fini ha attaccato Massimo Giletti riaprendo una sua vecchia ferita. “Vorrei che venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, cioè soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più”. Furioso, Giletti ha replicato: “Rispondi dei tuoi soldi, che sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi”.

Massimo Giletti: La7 campo di battaglia

“Guarda che io alla Rai ho reso molto di più”, ha incalzato il conduttore. “Vadano a chiedere agli altri che pigliavano i milioni e si son fatti fare anche le società di produzione, tanto per essere chiari. Alla Rai ho dato economicamente molto di più di ciò che ho preso, a differenza di altri colleghi ho sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo. Io ti rispetto ma se metti sullo stesso piano un conduttore e un politico, ci meritiamo questa classe politica”. Bocchino, annichilito dalla replica del presentatore, si è limitato ad un laconico: “Massimo, hai la bava alla bocca”.

A quel punto Giletti ha sferrato l’affondo conclusivo: “Caro Italo, per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma l’azienda pubblica nei miei programmi prendeva fior di milioni di euro di pubblicità. Vallo a chiedere ai grandi nomi che venivano pagati milioni di euro. A differenza di altri conduttori Rai famosi io ho sempre dichiarato pubblicamente quanto guadagnavo. L’ho sempre dichiarato, vatti a prendere i giornali”. L’episodio è disponibile sul sito di La7.