Giletti ha un malore a Non è l’Arena ed è costretto a interrompere la diretta. È successo nel corso della puntata della sua trasmissione in onda su La7 domenica 28 gennaio. La serata prometteva essere scoppiettante.

Il personaggio politico principale in studio era Marianna Madia del Partito Democratico. L’attuale ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stata protagonista del terzo faccia a faccia politico dopo quelli con Virginia Raggi e Silvio Berlusconi.

In studio era poi giunto il momento della discussione sulla proposta di Salvini e Berlusconi dell’introduzione di una flat tax. Sul tema sarebbero dovuti intervenire il professore Raffaello Lupi, il giornalista Luca Telese, l’imprenditore ed esperto di escapologia fiscale Gianluca Massini Rosati, la sindacalista Carla Cantone e Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia. Se Giletti sfida Fazio ogni domenica nonostante dimensioni produttive così diverse, stavolta le cose sono andate diversamente.

Il conduttore 55enne, visibilmente affaticato dopo l’intervista al ministro Marianna Madia, ha chiesto una sedia ed è apparso pallido ed debilitato. Poco dopo la trasmissione è stata sospesa. Da La7 hanno subito rassicurato sulle condizioni del presentatore, spiegando che è andato in onda nonostante avesse la febbre alta a causa dell’influenza. Le trasmissioni sono continuate con un blocco registrato del programma.

Giletti ha un malore a Non è l’Arena: il video

Per precauzione, Massimo Giletti è stato poi portato all’ospedale Umberto I di Roma, hanno comunicato dalla rete. Il giornalista aveva infatti iniziato la puntata con un forte attacco influenzale ed era indeciso fin dall’inizio sulla possibilità di condurre il programma. All’ultimo momento ha deciso comunque di provarci. Subito dopo il faccia a faccia con Madia, prima si è seduto su uno sgabello e poco dopo ha deciso di fermarsi. La trasmissione è stata così fermata. Ecco il messaggio di Non è l’Arena su Twitter e il video di quanto accaduto in diretta.

Giletti ha un malore a #nonèlarena e manda un pezzo registrato. pic.twitter.com/JV3nIU558W — trashitaliano.it (@trash_italiano) January 28, 2018