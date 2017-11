0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giletti presenta Non è l’Arena in un’affollata conferenza stampa al MAXI di Roma. Il conduttore torna in tv la domenica dal 12 novembre, stavolta di sera e su La7. Il suo nuovo talk sfida Fazio e punta ad un’informazione pungente, schietta e senza bavagli.

“Perché Non è l’Arena? Perché io non sono più lo stesso dopo la tempesta umana e professionale che ho attraversato. Quello che ho vissuto mi ha marchiato”, racconta a cuore aperto il giornalista.

“Il passato è passato. Ho detto provocatoriamente che andavo in onda la domenica per andare contro Fazio, ma era per fare titolo, anche perché abbiamo un budget che è un quinto del suo, non possiamo contrastarlo. Ma noi facciamo una tv libera”, specifica subito. Il suo rimpianto è per com’è avvenuta la rottura con il servizio pubblico. “Sono entrato in Rai con un contrattino di un mese, poi di due, quindi di cinque…. Ho chiuso sbattendo la porta del settimo piano di Viale Mazzini, dentro di me sapevo non ci sarei rimasto”, spiega.

“Ho sbattuto la porta al singolo, non alla Rai, che rimarrà sempre nel cuore. Il problema non è ‘Giletti sì, Giletti no’ ma la normalizzazione della domenica, la normalizzazione dell’informazione. È il non capire che Massimo Giletti e Milena Gabanelli hanno una dignità. Non si può proporre di fare solo varietà ad uno che fa 4 milioni di pomeriggio con l’informazione. La nuova Domenica In? Il problema non sono le sorelle Parodi ma il fare polpette e frittelle al posto dell’informazione”.

Giletti presenta Non è l’Arena (e si commuove)

Giletti si commuove e non riesce a trattenere le lacrime. “Scusate, evidentemente non è passata ancora”, si giustifica. “Devo dire grazie ai miei ragazzi. Quando sono uscito dal colloquio con Orfeo ho detto loro: ‘Dovete cercarvi un posto di lavoro’. E loro mi hanno detto: ‘Noi stiamo con te’. Gli amici sono stati tanti. Nei momenti di difficoltà li ho visti. Fiorello è uno di questi. Sarà presente nella mia trasmissione in modo particolare”.

Ora sa benissimo che Non è l’Arena non sarà una passeggiata: “La domenica è una giornata spenta su La7, lo share della rete è tra 1,6% e 1,7%. Proveremo ad andare alla conquista del West e tutto quello che arriverà di più ci farà felici”.