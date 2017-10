70 CONDIVISI Condividi Tweet

Giletti sfida Fazio e lo annuncia in diretta a Piazza pulita. Il giornalista, orfano dell’Arena, ha chiuso un accordo con il terzo polo di Urbano Cairo. La data del debutto del suo nuovo programma, rivelata in precedenza, è stata modificata: non più mercoledì 8 novembre 2017.

“Con Cairo abbiamo deciso di andare in onda contro Fazio la domenica sera”, le parole del conduttore, ospite di Corrado Formigli. Dopo aver commentato il flop di Domenica In con rispetto nei confronti della collega Cristina Parodi, non ha risparmiato frecciatine velenose verso i vertici Rai.

“In Rai c’era chi non voleva farmi parlare”, ha tuonato. “Ma io sono un uomo libero, lo sono sempre stato. E credo nell’informazione libera. Di destra o di sinistra, anche marcata, non mi interessa. Ma che sia libera e rispettosa delle idee altrui”. L’Arena, che portava in dote 4 milioni di spettatori e il 20% di share, è rimasta nel suo cuore. Tuttavia Giletti è stato costretto a sbattere la porta della Rai e trasferirsi su La7. Il guanto di sfida a Che tempo che fa – già battuto costantemente negli ascolti da L’isola di Pietro – è ormai lanciato.

“Certo, sarà come Davide contro Golia, però nella vita bisogna avere coraggio”, ha ammesso il presentatore torinese. “Vedo che per alcuni gli spot valgono, ‘pesano’. Per altri no”, ha poi polemizzato con il futuro concorrente. Fazio, infatti, aveva giustificato il suo maxi contratto e i costi esorbitanti del suo talk sostenendo che il “programma è pressoché interamente ripagato dalla pubblicità”.

Giletti sfida Fazio (e attacca la Rai)

Quando si parla di costi in casa Rai, Giletti non riesce a trattenersi. “Qualcuno mi ha impedito di raccontare il Paese, mi ha proposto qualcosa che non potevo accettare per dignità”, ha detto. “E allora forse è venuto il momento di calare la maschera e continuare a parlare dell’Italia proprio la domenica, un giorno che è stato per anni il mio giorno”.

Quando Formigli gli ha chiesto perché fosse stata cancellata la sua trasmissione, il conduttore ha ammesso serafico: “Io lo so. Ma non è a me che lo devono spiegare, ma ai 4 milioni di italiani che la seguivano”. La nuova Arena (il nome non è stato ancora deciso) inizierà su La7 il 12 novembre. L’intervento di Giletti a Piazza pulita è disponibile sul sito di La7.