Sono avvolte dal mistero le parole di Massimo Giletti sul futuro in Rai. Dopo la chiusura dell’Arena, il caso più clamoroso tra i programmi Rai cancellati dai palinsesti 2017-2018, non è ancora chiaro il destino del conduttore torinese.

L’offerta Rai per restare a Viale Mazzini è stata giudicata insufficiente dal presentatore. Ora, intervistato dal quotidiano Libero, Giletti non scioglie la riserva sul suo futuro professionale.

“Non ho ancora preso una decisione”, ha dichiarato apertamente. “Mio padre mi ha insegnato l’arte di non abdicare mai a onestà intellettuale e dignità. Dalla Rai si entra e si esce. Spesso ho trovato in questa azienda persone che non mi hanno aiutato, anzi hanno cercato di ostacolarmi. Però poi c’era una parte sana che mi dava una mano perché sapeva come lavoro. E si stava a galla con gli ascolti”.

In sua difesa si è schierato in questi giorni anche Maurizio Costanzo. “Mi chiedo quali colpe abbia Massimo Giletti per aver perso un programma che andava bene e rendeva per la pubblicità”, ha scritto. “Un programma come L’Arena era congeniale alle capacità di Giletti. E poi so per certo che lui è molto legato a quel format, tanto che faceva un programma onesto, che coinvolgeva molto la gente. Mi viene da pensare che abbia pestato i piedi a qualche politico”.

Giletti sul futuro in Rai: “Sono un anarchico”

“Sono un anarchico, uno spirito libero”, ha infatti aggiunto Giletti a Libero. A rimarcare la sua voglia di rompere gli schemi, di essere contro tutti i tipi di casta, ha raccontato un episodio emblematico accaduto qualche anno fa. “Una volta mi ha chiamato un direttore generale perché aveva ricevuto l’ennesima telefonata di protesta. Mi ha chiesto: ‘Ma lei da che parta sta, non lo capisco’. Gli risposi: ‘Se non lo capisce vuol dire che faccio bene il mio lavoro’”.