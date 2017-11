654 CONDIVISI Condividi Tweet

Giletti torna in tv la domenica con un segnale inequivocabile alla Rai: “Voglio dar voce a chi è stato messo a tacere”. Lanciando la sfida a Fabio Fazio, il conduttore debutterà su La7 a partire dal 12 novembre dopo l’addio all’Arena. Intervistato da Oggi, racconta così la sua nuova avventura.

“In Rai mi avevano detto: non parlerai più la domenica. Questa è la mia risposta”, ha spiegato. “Non contro Fazio, che ne è il protagonista e che stimo. Ma per dare voce alla gente che la domenica è stata messa a tacere, quei 4 milioni di telespettatori che mi hanno sempre seguito… Per me quel giorno ha anche un valore etico più forte degli altri”.

Il giornalista, che aveva già commentato il flop di Domenica In, è tornato sul programma delle sorelle Parodi, che hanno occupato il suo spazio su Rai 1. “Contro di me Barbara D’Urso faceva solo il 10 per cento. Ma non gongolo mai. Mi piacerebbe piuttosto sapere perché si è chiesto di chiudere un programma di informazione per… fare polpette in tv. La risposta non va data a me ma ai miei milioni di telespettatori”.

Giletti torna in tv la domenica su La7

Parlando invece della sua vita personale, Giletti ha spiegato di essere ancora scapolo non “perché non ho trovato la donna giusta”, ma perché “ognuno ha un suo equilibrio e nella mia solitudine non sto così male”. “Ma un giorno questa solitudine potrebbe finire”, ha assicurato. Mentre la madre Giuliana sembra ormai rassegnata: “Ah, disgraziata chi lo sposa!”.

Il nuovo programma del conduttore dovrebbe chiamarsi Buoni o Cattivi. Il titolo richiama, evidentemente, la canzone di Vasco Rossi già utilizzata dal presentatore torinese a L’Arena. Non a caso il suo talk dovrebbe non discostarsi molto, per struttura e contenuti, da quello andato in onda su Rai 1 per anni la domenica pomeriggio.