“La stanza era bianca ed asettica e odorava di disinfettante. Io ero nuda su un gelido letto operatorio, sotto gli occhi dei chirurghi, dei fotografi e di gente curiosa. Mi osservavano impassibili, mi scrutavano muti. Mi vergognavo da morire e avevo paura, ma ero impotente: non riuscivo a muovermi, a coprirmi, ad urlare – inizia così il racconto di Gina Lollobrigida violentata. Un episodio che nessuno conosceva e che è venuto fuori per la prima volta durante un’intervista a Libero – Questo sogno mi ha perseguitata ogni notte per decenni“.

Gina Lollobrigida violentata: il racconto shock

90 anni, una carriera leggendaria e oggi una donna spaventata, con gli occhi pieni di lacrime: è così che la definisce la giornalista che la intervista. Il suo racconto si riferisce ai suoi 18 anni, fiore di giovinezza, quando studiava all’Accademia di Belle Arti: sulla sua strada un affascinante calciatore della Lazio, lei si innamora ma poi scopre che è fidanzata: «Per dignità decisi di chiudere subito quella storia non appena lo seppi, nonostante i miei sentimenti fossero forti».

È finita, Gina va avanti: lui la invita ad una festa tempo dopo, in mezzo a tanti amici. Lei accetta l’invito, si presenta alle 20.00 ma, sorprendentemente, non trova nessuno: da lì inizia l’oblio, i ricordi si fanno confusi, un’oscurità inghiotte i pensieri. All’improvviso è lì, stesa, senza vestiti, non sa cos’è successo. Lui le dice che va tutto bene, che l’ha rimessa a letto, ma qualcosa non quadra: «Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata. Ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare. Per andare avanti. Ero vergine».

Il racconto di Gina Lollobrigida violentata prosegue un anno dopo, quando incontra di nuovo il calciatore ad un’altra festa «In questa occasione, decise di rivelarmelo: aveva abusato di me. Restai sconvolta non solo da quella verità, di cui dentro di me ero sempre stata cosciente, ma dalla cattiveria di quell’uomo, di cui ero anche stata innamorata un tempo. Questa vergogna me la sono portata dietro come un bagaglio pesante. Mi sentivo distrutta e mi sposai in fretta con quello che fu mio marito per superare il trauma, non per amore».ù

L’opinione della Lollobrigida sugli abusi nel mondo dello spettacolo

Rispetto alla delicata questione del #MeToo l’attrice sintetizza così: “È necessario distinguere lo stupro o la molestia dalla proposta indecente fatta sotto la promessa di un beneficio e che purtroppo in molte accettano. A me è capitato di ricevere questo tipo di offerte, le ho declinate anche in modo brusco, non mi sono mai sentita vittima degli uomini che hanno provato a portarmi a letto. La violenza s3ssuale è ben altra cosa. Da quella non ci si può sottrarre. Viene subita. Senza scampo. Quel senso di vergogna non può essere lavato via. E questo è il dramma della mia vita», conclude Gina