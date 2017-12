5.6k CONDIVISI Condividi Tweet

Una ferita sempre difficile da rimarginare: in occasione del 22 dicembre, giorno in cui avrebbe compiuto 51 anni, Giorgia ricorda Alex Baroni con un amorevole, nostalgico e poetiico messaggio sui social. Che immediatamente fa il giro della rete…

Giorgia ricorda Alex Baroni in onore del suo 51esimo compleanno

La loro coppia era una delle più amate dello showbusiness musicale italiano: affiatati, appassionati ed entrambi artisticamente molto apprezzati, il loro amore è stato tragicamente interrotto da una tragedia. Dopo la sua morte, lei ha più volte onorato la sua memoria cantanto alcune tra le sue canzoni più belle, diventate poi hit indimenticabii: “Per sempre”, “Marzo” e “Gocce di memoria”, colonna sonora del film di Ozpetek ‘La finestra di Fronte’ con Giovanna Mezzogiorno e Filippo Nigro.

Di recente, inoltre, abbiamo letto un commosso messaggio della cantante vincitrice di Sanremo 15 anni dopo la sua scomparsa. Ora, il 22 dicembre, arriva il tenero messaggio di ‘auguri’ per il 51esimo compleanno del suo ex compagno. Ecco come Giorgia ricorda Alex Baroni sul suo profilo Facebook:

“In quell’angolo deserto del cuore risuona l’eco delle tue parole delle note di un tempo fermo immobile che non sente ragione e che niente vuol dimenticare, mai.

22 dicembre“. Moltissimi i fan che si sono accodati al suo omaggio, dimostrando quanto la precoce dipartita del cantante abbia colpito nel profondo moltissimi ammiratori.