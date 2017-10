52 CONDIVISI Condividi Tweet

Giorgio Gori commenta il flop di Domenica In ai microfoni di Giovanni Minoli. Il sindaco di Bergamo, sposato con Cristina Parodi dal 1995, è stato ospite del programma Faccia a Faccia su La7.

Fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia ed ex direttore di Canale 5 e di Italia 1, Gori è un esperto di tv. Durante l’intervista, Minoli gli ha mostrato un filmato con la sigla del programma di Rai 1, condotto da quest’edizione da sua moglie con sua cognata Benedetta.

Sorridendo alla domanda del conduttore (“Un programma con questa sigla lei l’avrebbe fatto?”), Gori ha risposto senza sbilanciarsi troppo. “Cristina e Benedetta si vogliono molto bene, tra loro c’è una complicità vera”, ha esordito. “La richiesta della Rai è quella di fare un programma di intrattenimento leggero ma con gusto. Si sono prese dei rischi. Non va tanto bene? Andrà meglio, sono sicuro. Bisogna lavorarci un po’ su…”.

Dopo le parole di Fabrizio Del Noce e Massimo Giletti, le cose non sono andate meglio per il contenitore pomeridiano Rai della domenica. La terza puntata, andata in onda il 29 ottobre, non ha modificato il format né i dati d’ascolto. Le presenze di Nino Frassica e Pietro Sermonti non sono servite a risollevarne le sorti: la percentuale di share è rimasta ferma al 9.3% con 1.523.000 spettatori.

Giorgio Gori commenta il flop di Domenica In

Inoltre, si è aggiunta l’ennesima grana. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, le perdite per la Rai in questi primi tre appuntamenti sono catastrofiche. Domenica In costa circa 120 mila euro a puntata. Cristina Parodi ha una retribuzione di 25 mila euro a puntata (775 mila annui), la sorella Benedetta di 12 mila (372 mila l’anno).

Costo totale dell’operazione: 1 milione e 147 mila euro che, sommati ai 120 mila euro per ogni appuntamento, fanno 3 milioni e 720 mila. La Rai aveva venduto il programma agli inserzionisti promettendo un minimo del 16-18% di share. Un flop che ha portato i vertici di Viale Mazzini a congelare il programma del terzo fratello Parodi, Roberto, che sarebbe dovuto partire da gennaio su Rai 2.