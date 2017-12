776 CONDIVISI Condividi Tweet

Da un po’ non sentivamo parlare dell’ex attore, ed invece adesso spunta un’allegra foto di Giorgio Mastrota papà (per la quarta volta!). Lo scatto è suo e… per chi lo segue sui social, è perfettamente in linea con il suo stile.

Giorgio Mastrota papà: la foto di ‘Pollicino’

Il profilo Instagram del presentatore, infatti, è famoso sul web per avere un vero e proprio filo conduttore: il ‘pollicione’ dell’ex di Natalia Estrada in bella vista al centro delle foto. Viaggi, cene, momenti salienti della sua vita, tutti con il dito in veste di protagonista.

In questo stesso modo è stato annunciato Giorgio Mastrota papà: il visino di Leonardo, il nuovo arrivato in famiglia, è coperto dal dito del genitore, e la didascalia recita: “Pollicino è arrivato!” La data è quella del 23 dicembre, si tratta del bimbo numero quattro per il presentatore, ex vincitore del titolo “Uomo ideale” e “Più bello d’Italia” nel 1988 (chi lo ricorda?) attualmente in una relazione con Floribeth Gutierrez, dalla quale ha avuto già due maschietti.

La sua primogenita, invece è Natalia, omonima di sua madre, Natalia Estrada (leggi qui che fine ha fatto la showgirl spagnola), avuta poco prima della separazione della celebre coppia, nel 1998. La squadra del presentatore, attualmente, è formata quindi da due femminucce e due maschietti, con Leonardo: un bellissimo regalo di Natale!

La sua consacrazione a ‘Re Dei Materassi’

Il ‘Re Dei Materassi’ è stato ormai consacrato, dopo anni di conduzione televisiva (e qualche incursione nel mondo del cinema e delle serie tv) alle televendite, un ramo che si è rivelato incredibilmente redditizio e dal quale non ha assolutamente intenzione di congedarsi. Lui stesso ammetteva, due anni fa: “All’inizio è stato un ripiego, una necessità: con il passare del tempo però mi sono specializzato in questo settore, che non ho più abbandonato e non lascerei per niente al mondo“!