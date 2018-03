553 CONDIVISI Condividi Tweet

Cinzia Fiorato ci va giù pesante: la giornalista del Tg1 accusa la Rai per Frizzi e il modo in cui l’azienda sta ricordando il conduttore. Il mezzobusto del telegiornale ha ringraziato Fabrizio per il lavoro fatto in tutti gli anni passati davanti alle telecamere. Ma ha anche criticato aspramente i vertici di viale Mazzini, colpevoli di non averlo mai valorizzato come avrebbero dovuto, preferendogli “raccomandati” e “mediocri”.

Giornalista del Tg1 accusa la Rai per Frizzi: il suo post

“Fabrizio era uno che credeva nella forza del suo lavoro. Per questo non ha mai presentato il festival e non ha mai avuto contratti da 70 milioni di euro per mettersi seduto dietro un acquario in prima serata”, ha scritto Fiorato sulla sua pagina Facebook. “Ieri ne parlavo in redazione, pensavo di essere l’unica a ricordare il lungo periodo buio della sua carriera, quando la Rai che oggi lo celebra, gli inferse la ferita di metterlo da parte per molto tempo. Lo so che è sempre stato una persona per bene, che ha sempre cercato di rimboccarsi le maniche senza troppe polemiche e che oggi non gradirebbe queste parole perché la Rai l’ha sempre e comunque amata dedicandogli la vita”.

Fabrizio Frizzi: malattia e morte di un “cavallo di razza”

“Ma noi qualche parola la dobbiamo spendere su un’azienda che venera a colpi di milioni di dobloni gente mediocre che non vale nemmeno i soldi di un francobollo e bolla come inadeguato alle prime serate importanti o agli eventi come il Festival di Sanremo un cavallo di razza come Frizzi”, ha aggiunto la giornalista. “Fabrizio, da persona per bene qual era, non faceva parte della corazzata di raccomandati, di gente torbida che usa ogni mezzo per prendersi tutta la torta e non lascia agli altri nemmeno le briciole”.

“Non sono andata alla camera ardente e nemmeno al funerale perché so che lì non incontrerò Fabrizio, ma tutta quella pletora di ipocriti con il mano il potere di decidere le cose e che professionalmente su di lui non hanno mai davvero puntato, fino alla fine”, conclude Fiorato. Il suo post si allinea a quelli di Pupo e Magalli che hanno preso una posizione netta sulle scelte della Rai.