La giornalista Geula Even in lacrime in diretta tv. È successo nel corso di quella che è stata l’ultima serata del telegiornale che conduce da anni su Channel One. Il video di quanto accaduto è diventato immediatamente virale sul web. Even ha appreso durante la conduzione, tramite una notizia d’agenzia, che il suo programma di news è stato chiuso. Allora non ha retto l’emozione.

La decisione arrivava direttamente dagli uffici del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha annunciato una riorganizzazione del servizio televisivo pubblico, con la conseguente chiusura di Mabat LaHadashot (Un occhio alle notizie). Tuttavia, Freedom House – la ong che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione sulla libertà di stampa – la pensa diversamente. “Come Donald Trump, Netanyahu vuole controllare i media in vista delle elezioni del 2019”, dicono dall’istituto di Washington.

Geula Even in lacrime in diretta: il video

A Even, 44 anni e moglie di Gideon Sa’ar (ex ministro del partito Likud e prossimo candidato alla presidenza), è toccato l’ingrato compito di annunciare la fine delle trasmissioni. “Questa è la nostra ultima edizione, quindi il resto di questo programma è irrilevante”, ha detto al termine del tg con la voce rotta dall’emozione e le lacrime trattenute a stento. “Questa è stata la mia casa professionale per molti anni. Alla fine della giornata, molte persone perderanno il loro posto di lavoro. Spero che ne troveranno presto un altro e che il servizio pubblico continui ad essere forte anche in un diverso formato”. Ecco il video.