Giovanni Allevi ricoverato d’urgenza: grandissimo spavento per il musicista marchigiano autore della colonna sonora del film ‘Aria’ (2007), che si trovava in tour in Giappone quando ha dovuto lasciare tutto e correre in ospedale per subire un delicato intervento.

Giovanni Allevi ricoverato d’urgenza scrive ai suoi fan: “Ti accorgi della bellezza che hai solo quando la perdi”

Dopo la notizia del cantante dei Jamiroquai, il mondo della musica subisce un altro colpo: dalla pagina ufficiale Facebook dell’artista nostrano è apparso questo annuncio che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, che nelle ultime ore non hanno fatto altro che mandargli dimostrazione d’affetto:

“Care amiche ed amici,

Proprio sul finire del Tour in Giappone all’improvviso ho avuto un grave distacco della retina. Sono stato operato d’urgenza e purtroppo dovrò rimanere ancora per un po’ lontano da voi! Sono momenti certo difficili, in cui ti accorgi della bellezza di ciò che hai, solo quando la perdi. Non si cambiano gli eventi, ma possiamo solo accettarli e trovare in essi un senso più profondo. Approfitto per ringraziare per l’affetto e i tanti messaggi di vicinanza. Le parole giuste forse per questo momento sono solo: “Ganbatte!” (Trad. “Coraggio!”) e “Nozomi!”(trad. “Speranza”). Spero di rivedervi presto…nel vero senso della parola! Un grandissimo abbraccio!! Vostro Giovanni“.

Il Giappone è solidale e vicino all’artista che avrebbe dovuto esibirsi per loro ma che ha dovuto cancellare la data del tour

Ed ecco quindi che la notizia di Giovanni Allevi ricoverato d’urgenza fa il giro del mondo, letteralmente, e presso l’ospedale in cui è stato ricoverato sono cominciate ad arrivare ghirlande, origami e auguri di pronta guarigione sia dai suoi ammiratori giapponesi che dallo staff degli infermieri.

Naturalmente questa brutta disavventura, comporterà un drastico cambiamento dei piani del musicista, che provvederà a comunicare tramite i canali ufficiali quali saranno le date del nuovo tour.