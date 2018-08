1 CONDIVISI Condividi Tweet

Cos’ha Giovanni Ciacci contro Malgioglio? Non molti sapevano che tra i due non corre buon sangue, ma adesso – dopo la lettera che vi stiamo per far leggere – non c’è nessun dubbio. Le parole agguerrite dell’ex concorrente di Ballando Con Le Stelle sono state rivolte al celebre paroliere tramite la rivista ‘Dipiù’.

Giovanni Ciacci contro Malgioglio: “Invidioso di me”

La lettera di Giovanni Ciacci contro Malgioglio inizia così: “Ho inciso Tocalo Tocalo per Detto Fatto. Mi hai dato il permesso, eri anche felice dell’idea e mi sono messo all’opera. Ho inciso la tua canzone e ho messo alcuni video sui social network. È stato un successo.”

E fin qui tutto bene. Ma poi il costumista italiano (che di recente ha aiutato le cronache rosa a svelare il dramma di Victoria Beckham, vittima probabilmente di un marito infedele) continua, ed il tono si fa decisamente più aspro: “Invece di essere contento di tutto questo hai iniziato a insultarmi. Hai paura di me. Invidi il mio successo, in ascesa giorno dopo giorno, invidi il mio modo di fare e invidi anche la mia spontaneità nella vita privata.”

E poi via con un’altra frecciatina velenosa: “Credo proprio che ti infastidisca che io sia innamorato e viva la relazione con il mio compagno alla luce del sole mentre tu hai sempre cercato di nascondere i tuoi amori“.

L’invidia del celebre paroliere italiano

Un’accusa non da poco, resta da vedere se Cristiano Malgioglio – che di recente sembra aver litigato anche con Mara Venier – decida di replicare. Di certo non ha mai risposto alla critica di Rodrigo Alves, il Ken Umano, che anche tempo fa ha deciso di scagliarsi contro di lui: “: “Cristiano Malgioglio è geloso di me, io sono una star in tutto il mondo. Io non sono un ‘bambolo’. Sono una persona con un cuore grandissimo. Cristiano è famoso solo in Italia, io in tutto il mondo. Sei geloso. Questa è la verità. Cristiano, ti invito a cena e parliamo””