Giulia e Paola Michelini sono le star di Rosy Abate, la fiction di successo di Canale 5 che riesce a battere tanto Fazio quanto Giletti. Mentre impazzano le anticipazioni sull’ultima puntata della serie, in onda domenica 10 dicembre, non tutti conoscono il legame che c’è tra le due Michelini dello spinoff di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Rivali sul piccolo schermo, Giulia e Paola nella vita sono sorelle. La “Regina di Palermo” ha infatti una sorella maggiore, cinque anni più grande di lei. Giulia è nata nel 1980, Paola nel 1985. Pietro Valsecchi e i suoi sceneggiatori hanno giocato proprio su questo contrasto per il gran finale.

Arrivati all’episodio conclusivo, infatti, la sfida è tutta tra Rosalia (Giulia) e Regina Mainetti (Paola). Da una parte una mafiosa spietata in cerca di giustizia e pronta a tutto pure pur di riabbracciare suo figlio Leonardino. Dall’altra, una mamma adottiva, donna dell’alta borghesia ma con un terribile segreto, anche lei coinvolta in loschi affari, perché legata alla malavita.

Paola Michelini è meno famosa della sorella Giulia. Eppure ha una solida formazione teatrale alle spalle. Ha studiato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” ed è stata diretta da registi come Paolo Civati e Benedetto Sicca. In tv, è stata nel cast di Ris, mentre al cinema nei film Cado dalle nubi e Troppo basso per la giostra.

Giulia e Paola Michelini, sorelle nemiche in Rosy Abate

La somiglianza fra le due è abbastanza evidente. “Il suo ruolo è speculare al mio, una insospettabile con un passato e un segreto”, ha raccontato Giulia alla Stampa. “Lavorare insieme è sempre un po’ strano, ma così di più. Paola è anche autrice e ora sta scrivendo uno spettacolo teatrale che faremo insieme, forse la prossima estate”.

Per rivederle in tv, tuttavia, non toccherà aspettare troppo. Rosy Abate si concluderà con un finale aperto, perché – nonostante non ci sia stata alcuna conferma ufficiale da Mediaset – è quasi certa una seconda stagione. A rivelarlo è stato lo stesso Valsecchi in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La storia non si conclude qui: stiamo già scrivendo la prossima stagione”.