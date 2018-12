0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giulia Salemi eliminata dal GF Vip a causa della madre Fariba. Durante la scorsa puntata, infatti, la donna è entrata nella Casa per vedere la figlia ma qualcosa è andato storto. Le due hanno iniziato a comunicare in persiano e la madre di Giulia le ha raccontato tutto quello che sta succedendo fuori dai cancelli di Cinecittà. Regolamento infranto, quindi, e penalizzazione immediata per la Salemi.

Giulia Salemi eliminata dal GF Vip: ecco cosa le ha detto la madre

Non è andata secondo i piani: Fariba pensava di passarla liscia ma nulla sfugge all’occhio attento del Grande Fratello. Ecco quello che ha detto la donna non appena ha incontrato la figlia: “Ti danno dell’ubriacona, non stare troppo sotto le coperte con Francesco e digli di dire ai suoi fan che ti ama“.

Ilary Blasi si è subito accorta di ciò che stava accadendo ed ha ammonito madre e figlia: “Avete parlato in persiano. Abbiamo sottotitolato in italiano. Non pensi che tua madre ci abbia preso in giro? Ti sembra corretto? Poteva essere una questione di rispetto nei nostri confronti. Lei ti ha riportato cose dall’esterno“. Nonostante le giustificazioni di Giulia, non c’è stato nulla da fare: busta nera in arrivo per la concorrente e televoto immediato.

Anche Lory Del Santo è fuori dalla casa del GF Vip

Dopo una serie di salvataggi, Giulia finisce in nomination con Stefano Sala. La ragazza ha perso contro il coinquilino ed ha dovuto abbandonare il programma in men che non si dica. Molto probabilmente a danneggiare il percorso della ragazza è stata anche la presenza della madre in numerosi programmi Mediaset, primo fra tutti Casa Signorini, dove ha improvvisato un incantesimo d’amore per la figlia e Francesco Monte. Insieme a Giulia, comunque, anche Lory Del Santo esce dal GF Vip.