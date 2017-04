8 CONDIVISI Condividi Tweet

La settima puntata del talent vip a passo di danza si è conclusa con l’esito più prevedibile: Giuliana De Sio eliminata da Ballando con le Stelle 12. Ma il duello con Alba Parietti è proseguito oltre gli studi di Rai 1. L’attrice napoletana è stata infatti accusata di aver reagito violentemente all’eliminazione. Due giurati, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, hanno rivelato su Twitter che la concorrente d’eccezione si sia lasciata andare ad un moto di rabbia così forte da aver distrutto i camerini dello show.

La De Sio, eliminata dalla trasmissione insieme a Simone Montedoro, è stata protagonista di una fuga in camerino dove è rimasta chiusa per quasi tutta la puntata, uscendone solo per ballare. Un atto d’isterismo falso, ha subito ribattuto l’attrice. “Sto benissimo”, ha dichiarato. “Ero in camerino anche perché avevo un problema con il vestito”. Ma alle accuse continue e alle speculazioni dei gossip, Giuliana ha reagito anche sui social.

Giuliana De Sio eliminata da Ballando: replica social

“Non c’è stato alcun camerino distrutto”, ha scritto su Facebook. “Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani come state facendo voi con me in questa trasmissione raccontando bugie. Per la cronaca ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l’esibizione che era stato cucito troppo stretto”, l’accusa nei confronti di TvZap.

Di sicuro l’attrice è stata uno dei personaggi più discussi di questa edizione, che proprio grazie alla sfida con la Parietti è riuscita a vincere la gara d’ascolti del sabato contro l’inossidabile Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, a Giuliana non resta il sorriso che Antonio Palmese, Fabio Basile, Simone Montedoro, Martin Castrogiovanni e Oney Tapia hanno portato in dote alla trasmissione.

Il supporto di Christian De Sica

Dalla parte della De Sio si è schierato anche Christian De Sica, che sempre su Facebook ha risposto al post dell’amica. “Cara Giuliana, purtroppo gli unici momenti accattivanti per molti sono quelli che ti riguardano in una trasmissione noiosa e cafona”, ha scritto l’attore. “Mi dispiace tanto per te e Milly Carlucci che stimo. Forse era meglio se non avessi partecipato. Ti abbraccio”.