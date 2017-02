1 CONDIVISI Condividi Tweet

Scoppia un caso a Ballando con le stelle: Giuliana De Sio in lacrime dopo la sua prima esibizione. L’attrice, che si è messa in gioco mostrando un volto inedito nel talent di Rai 1, ha scelto la danza per superare un momento difficile della sua vita. Perfezionista come suo solito, nella puntata d’esordio della nuova edizione del programma ha messo in mostra le coreografie e le tecniche di ballo imparate.

La sua performance, però, non ha raccolto l’approvazione dei giudici che le hanno dato voti piuttosto bassi. Così, ritornata nella sala delle stelle, è scoppiata a piangere. Milly Carlucci, accortasi di quello che stava accadendo fuori dallo studio, ha subito chiesto di parlare con lei. “È colpa di un gioco al massacro del quale forse non sono all’altezza psicologicamente”, ha risposto la De Sio.

Giuliana De Sio in lacrime: le sue parole

“Non voglio essere il piccione sotto tiro della situazione”, ha aggiunto. “Temo che potrei diventarlo e questo non voglio che succeda. Sono molto preoccupata per me e per la mia salute mentale. Bisogna sempre tutelare la propria salute. Noi siamo animali sensibili. Bisogna starci un po’ attenti”. Se la Carlucci, la collega Alba Parietti e persino la giudice Selvaggia Lucarelli hanno provato a consolarla, successivamente l’attrice ha rincarato la dose. “Volevate vedermi piangere in diretta? Guardate, sto piangendo. Io so di essere umana, se mi pensate come i miei personaggi siete indietro”, ha detto. Sarà un ottimo incentivo per alzare i deboli ascolti (4.008.000 spettatori pari al 19.13% di share) della dodicesima edizione?