Giuliana De Sio si racconta a Belve, il programma del canale Nove di Discovery Italia condotto da Francesca Fagnani. Nell’intervista, l’attrice napoletana ne ha per tutti. Dallo stato tossico del cinema italiano di oggi allo scandalo molestie, la star di Scusate il ritardo e Io, Chiara e lo Scuro ha ripercorso la sua carriera. Denunciando come oggi, nel cinema italiano, lavorino poche persone, quelle che lei definisce “un circoletto”. “Lavorano sempre gli stessi. In Rai non mi chiamano da trent’anni”, ha spiegato.

In realtà la sua ultima apparizione televisiva era stata proprio l’anno scorso su Rai 1, a Ballando con le Stelle. Quando Fagnani l’ha incalzata chiedendole “Una volta ha proprio detto la solita Margherita Buy, il solito Toni Servillo…”, De Sio ha risposto: “Non mi far dire i nomi, li hai detti tu… Però è vero ci sono poche persone, cinque o sei, è un circoletto. Io ne sono fuori, sono un outsider. Peccato… per loro!”. Ripercorrendo gli inizi della carriera e il successo arrivato giovanissima con lo sceneggiato Una donna di Gianni Bongioanni, l’attrice è ancora più esplicita: “Era l’epoca in cui le persone in Rai ci capivano”. “E lavorare con Gabriel Garko com’è?”, domanda la conduttrice riferendosi a fiction come L’onore e il rispetto e Rodolfo Valentino – La leggenda. “È un’esperienza del terzo tipo”, chiosa l’interprete napoletana.

Giuliana De Sio oggi: a tutto teatro

Giuliana De Sio ha detto la sua anche sul caso più discusso degli ultimi mesi, lo scandalo molestie esploso dopo le denunce contro Harvey Weinstein. “Ha preso una piega insensata”, ha spiegato. “Totalmente insensata, perché nessuno si dovrebbe arrogare il diritto di giudicare su cose nelle quali non era fisicamente presente. In tutta questa faccenda c’è sicuramente del vero, ma c’è sicuramente tanta di quella paccottiglia dentro che è meglio non metterci proprio il naso perché come ci entri ti sporchi”. Belve va in onda mercoledì 4 aprile 2018 alle 23:30 su Nove.