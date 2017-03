35 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi ha visto l’eliminazione di Samantha De Grenet con il 72% dei voti ma soprattutto una protesta esplosa sul web a pochi minuti dall’inizio del reality show: Giulio Base prende in giro Raz Degan e scatena la bufera sui social. La lite tra i due è giunta al culmine di una settimana in cui il modello e attore israeliano ha spesso chiesto al regista più rispetto per le sue pratiche meditative.

Quando Raz ha iniziato a lamentare dolori alla schiena, Base ha cominciato a canzonarlo e con Samantha De Grenet si è lasciato andare ad una serie di battutine sulla sua postura, sul suo modo di camminare e sulla sua presunta sofferenza. Un giochino che non è piaciuto agli spettatori del programma: Degan, infatti, soffre da qualche anno di un grave problema alla schiena e nel 2015 si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, che gli è costato diversi mesi di sedia a rotelle.

Giulio Base prende in giro Raz Degan: la proteste

“Sono stato operato di ernia” – aveva confessato – “e per molti mesi sono stato costretto, prima a letto, poi in carrozzina. Ora apprezzo molto di più cosa significa camminare, alzarsi e sedersi”. È per questo che le prese in giro di Base hanno scatenato gli utenti in rete, indignati dall’atteggiamento nei confronti di Raz. Rimasti in cinque – Nancy, Malena, Simone, Giulio e Raz – l’israeliano si conferma il personaggio più forte e, dopo la visita della sua Paola Barale, sembra aver trovato nuova forza per poter restare e continuare a lottare.

