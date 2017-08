22 CONDIVISI Condividi Tweet

La giuria di Tale e Quale Show 2017 sarà un mix di conferme e ritorni. Almeno stando a quanto annunciato da Carlo Conti e rivelato da Blogo. Il programma del venerdì di Rai 1 ha sempre contato su giudici eccellenti molto amati dal pubblico. Loretta Goggi è presente nella trasmissione dalla prima edizione e tornerà in questa veste anche dal 22 settembre.

La sua simpatia e la sua professionalità sono tra le chiavi del successo dello show. L’ha confermato lo stesso Conti. “Loretta Goggi, regina assoluta del programma, ci sarà. È un elemento fondamentale”, ha detto intervistato da Sorrisi e Canzoni Tv. Meno certo appare il destino dei suoi colleghi.

I posti occupati da Christian De Sica e Claudio Lippi nelle prime quattro stagioni sono stati poi coperti da Gigi Proietti, Enrico Montesano e Claudio Amendola. Sibilline in tal senso le parole di Conti: “Accanto a Loretta Goggi potrebbero esserci dei ritorni”, ha dichiarato. “Christian De Sica, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Claudio Lippi e Claudio Amendola sono tutti fuoriclasse che hanno fatto parte del programma e sempre ne faranno parte. Può darsi che qualcuno ritorni, un altro vada via… il programma è modulare, in questo senso”.

Se i primi concorrenti di Tale e Quale Show 2017 sono stati confermati, la composizione della giuria appare ad oggi un mezzo enigma. Secondo Blogo, due terzi sarebbero già chiusi. Ovvero Goggi, padrona incontrastata del ruolo, e Montesano, confermatissimo nel varietà dalla scorsa edizione. E il terzo?

La giuria di Tale e Quale Show 2017: torna De Sica?

La corsa è a due: Claudio Amendola e Christian De Sica. L’ago della bilancia penderebbe dalla parte di De Sica. Per due motivi. Amendola, come annunciato a Giffoni 2017, ha un’agenda fitta di impegni tra cinema, fiction e teatro. De Sica, alle prese con i ciak di Poveri ma ricchissimi, ha rivelato che gli è stato chiesto di tornare a Tale e Quale Show.

“Lasciai il programma perché stavo girando un film ai Caraibi, il motivo era quello, non altri”, ha detto il 30 luglio scorso alle Giornate del Cinema Lucano di Maratea. “Mi è arrivata una proposta, ma non lo so ancora… Non ho capito ancora se è vero o no… nel senso che finché non ci stai nello studio, non si sa mai come va a finire!”. La sensazione è che sarà proprio lui ad affiancare Goggi e Montesano.