0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giuseppe De Rosa è in coma: l’attore, interprete del procuratore Angelo Rulli in Un posto al sole, è ricoverato in condizioni gravi ma stazionarie nel reparto rianimazione dell’ospedale Loreto Mare di Napoli. Uno dei protagonisti della soap di Rai 3, 66 anni e una carriera divisa tra teatro, cinema e televisione, è stato vittima di un incidente stradale avvenuto a Castellammare di Stabia.

Una Alfa 147 guidata da un 34enne di Nocera Inferiore ha investito la fiancata sinistra della Fiat Panda sulla quale viaggiava De Rosa. L’auto è carambolata contro una cabina dell’Enel e ha finito la sua corsa contro un muro perimetrale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri e gli agenti di polizia municipale. Entrambi i guidatori sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo dal personale del 118.

Giuseppe De Rosa è in coma: le sue condizioni

Mentre il giovane ha avuto feriti guaribili in pochi giorni, all’attore è stato invece diagnosticato un trauma cranico con ematoma celebrale. Ricoverato al Loreto Mare, ora si trova in stato di coma farmaceutico. I sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi. “Peppone”, come lo chiamano gli amici, combatte per la vita: il cast di Un posto al sole si è stretto intorno ai famigliari.