Giusy Ferreri omaggia Aretha Franklin ma il tributo fa infuriare i fan della Regina del Soul. È successo prima dal vivo e poi sui social. La cantante, al Deejay On Stage di Riccione, è salita sul palco con Boomdabash e Street Clerks per ricordare la regina della black music. L’esibizione del trio, tuttavia, ha fatto profondamente irritare chi ha nel cuore la leggendaria star di Respect e Think. “Devono chiedere scusa”, recita uno dei numerosi attacchi arrivati su Facebook.

Giusy Ferreri omaggia Aretha Franklin: finisce male

Il motivo è l’atteggiamento tenuto da Giusy Ferreri, Boomdabash e Street Clerks: i tre, come si può vedere nel video postato su Instagram da Radio Deejay, sono saliti sul palco di Riccione senza nemmeno prendersi la briga di imparare i testi delle due canzoni (Think e I Say a Little Prayer) con cui hanno voluto salutare la Queen of Soul, morta a 76 anni lo scorso 16 agosto. “Hanno scelto la cantante peggiore per ricordare la migliore”, ha tuonato la vocal coach Cheryl Porter, storica collaboratrice di Zucchero e Paolo Conte.

Aretha Franklin, Think scatena le polemiche

L’omaggio musicale – del tutto improvvisato, ha tenuto a specificare Rudy Zerbi presentando il set – è stato “imbarazzante” secondo molti. “È una vergogna. Ci vuole umiltà, se non si è all’altezza è meglio dire di no”, commenta Fabiana Collovati. “I mediocri vanno avanti. Chi si impegna e ha talento è solo una minaccia”, aggiunge Leuca Roman. Gian Tangorra firma la critica più dura e definitiva: “Mamma mia che imbarazzo… Nemmeno nelle sale karaoke più becere si sente una cosa simile. Addirittura col testo in mano! Nemmeno la decenza di imparare a memoria una canzone storica come I Say a Little Prayer. Che vergogna”. A non apprezzare la performance della Ferreri è stato anche il rapper Mecna: “Come diavolo fai a non sapere che in I Say a Little Pray for You il testo dice ‘forever AND EVER’ e non ‘forever, forever’?”.