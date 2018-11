0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci siamo, un anno è passato e l’ansia comincia a farsi tangibile: cosa succederà in Gomorra La Serie 4? E, soprattutto, quando la rivedremo in TV? Ecco cosa sappiamo finora della nuova stagione della celebre serie Sky tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano.

Anticipazioni su Gomorra La Serie 4: “Nessuno è al sicuro”

Racconto drammatico, dark e spietato della criminalità organizzata su base locale (Napoli e provincia) e nazionale, è uno dei prodotti seriali italiani più apprezzati all’estero. Tanti gli attori che si sono alternati sullo schermo, dai mitici Salvatore Esposito, Marco d’Amore e Fortunato Cerlino fino a Cristiana Dell’Anna, Massimiliano Rossi (che ritroviamo anche nel nuovo film di Edoardo De Angelis, Il vizio della speranza, al fianco di Cristina ‘Scianel’ Donadio e Pina Turco).

Dopo alcune clamorose morti della scorsa stagione, c’è molta curiosità verso il destino dei personaggi nei prossimi episodi: “A nessuno è garantita la sicurezza in Gomorra“, ha infatti ammesso Riccardo Tozzi, il produttore dello show. Per il momento sappiamo solo con certezza che le vicende di Genny Savastano e Patrizia saranno al centro di Gomorra La Serie 4, e che le riprese a Napoli sono quasi ultimate.

Lo spinoff di Gomorra La Serie tratta di un personaggio particolarmente controverso

Una piccola chicca: pare che Marco D’Amore, alias ‘Ciro l’immortale’ (o – SPOILER – non proprio, ecco) dirigerà ben due puntate della nuova stagione. Un cambio di ruolo, pertanto, da attore a regista della serie TV. E non solo: per chi non lo sapesse, infatti, si vocifera da tempo di un film-prequel proprio incentrato sul passato di Ciro Di Marzio, l’enigmatica figura che nell’universo della malavita si comporta in modo controverso, spietato ed egoista.

Ebbene, le voci sono diventate realtà, la pellicola si farà: pronti a godervi uno spin-off di Gomorra La Serie? Non resta che aspettare con trepidazione la data di uscita sia della quarta stagione della serie che questo nuovo titolo!