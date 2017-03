0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci siamo, ormai è questione di poco: mentre su Rai Uno andrà in onda l’ultimo film di Giuseppe Tornatore, “La corrispondenza”, sul secondo canale andrà in onda l’attesissimo ritorno di Furore con Alessandro Greco, Gigi e Ross.

La nuova edizione di Furore a 20 anni dall’esordio

I due attori di Troppo Napoletano affiancheranno quello che è a tutti gli effetti il volto storico del programma musicale: andato in onda dal 1997 al 2001, è un format importato dalla Francia (lì si chiamava “La Fureur”) che in Italia è stato particolarmente apprezzato per la sua formula fresca, coinvolgente e che, in un certo senso, liberava la parte più spontanea degli ospiti.

Sono stati molti, infatti, i personaggi famosi che abbiamo visto dimenarsi, canticchiare come fossero sotto la doccia e fare mossettine improvvisate sullo schermo di Rai Uno: ricordate, ad esempio, quest’esibizione di Little Tony con Eva Grimaldi, Massimo Boldi, Jo Squillo e Francesco Paoloantoni?

Adesso, a 20 anni di distanza, è pronto il ritorno di Furore con Alessandro Greco, Gigi e Ross con le stesse modalità di gioco della versione originale: due squadre composte da cinque personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport o del web, maschi contro femmine, sfide a colpi di musica e canto.

Furore con Alessandro Greco, Gigi e Ross, il video di lancio dello show

Il trio sembra più entusiasta che mai!