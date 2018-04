25 CONDIVISI Condividi Tweet

Martedì 17 aprile inizia su Canale 5 il Grande Fratello 2018: i concorrenti non sono più persone sconosciute ma i soliti freak del mondo dello spettacolo tanto amati da Barbara D’Urso. La conduttrice torna al timone del reality dopo quattordici anni e ha composto un cast di 14 personaggi che si contenderanno il montepremi da 100.000 euro. I primi sette sono stati presentati alla conferenza stampa di lancio del programma, gli altri sette verranno svelati nella diretta d’esordio.

Grande Fratello 2018: i concorrenti

Ce n’è per tutti i gusti. Filippo Contri è un consulente finanziario di Roma e guida il gruppo dei “superboni”, completato da Simone Poccia (nazionale di atletica leggera nei 110 metri a ostacoli) e Valerio Lo Grieco, modello già visto in tv tra Furore 2 e Ciao Darwin. Poi c’è Lucia Bramieri Merisio, la 57enne nuora di Gino Bramieri, al centro di una disputa sull’eredità del grande comico milanese. Sul versante più trash spiccano Alberto Mezzetti, modello conosciuto come il “Tarzan di Viterbo”, Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista noto per essere il fidanzato della senatrice del Pd Stefania Pezzopane, e Michael Terlizzi, il figlio del concorrente dell’Isola Franco. La più normale appare per ora Lucia Orlando, commessa di Cinecittà che guardava la Casa fin da piccola.

Grande Fratello 2018: quando inizia il reality

A partire da martedì 17 aprile conosceremo anche gli altri. Le indiscrezioni vogliono nel cast del Grande Fratello Angelo Sanzio, ovvero il Ken Umano, e Matteo Gentili, il calciatore ex fidanzato di Paola Di Benedetto. “Faremo cose pazze”, ha assicurato Barbara D’Urso insieme ai “Sandra e Raimondo” di quest’edizione, ovvero gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. “Siamo un trio caldo e in studio potrebbe accadere qualsiasi cosa”. La conduttrice ha assicurato che parteciperà pure un ragazzo gay. “Non sono vip ma hanno una certa notorietà per diversi motivi”, ha spiegato D’Urso. “Sarà un bello spaccato d’Italia: lavoratori e figli di papà, giovanissimi e donne mature alla ricerca dell’amore, ragazzi appassionati di chirurgia estetica, stranieri. Qualcuno l’avrete visto da me, ma anche in altri programmi: ci sono storie che faranno discutere”.