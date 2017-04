0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono circolate le prime indiscrezioni sul cast che popolerà il Grande Fratello Vip 2017. Se Ilary Blasi è stata confermata alla conduzione del reality show di Canale 5, è cominciato il toto-cast tra gli addetti ai lavori. Le prime concorrenti sicure dovrebbero essere Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, pronte a sconvolgere la casa e a scontrarsi con lei: Simona Ventura.

Non sarà la Ventura ad animare programma, ma i rumors vogliono suo figlio Niccolò tra i concorrenti. Se la Muti e la scatenata Naike saranno nella casa dopo che è sfumata all’ultimo la trattativa per volare in Honduras all’Isola dei Famosi, mamma Simo è più che perplessa per la proposta che è arrivata al figlio. Come rivelato da Chi, la Ventura avrebbe bloccato la trattativa per far entrare nella trasmissione Niccolò, già da tempo al centro dei gossip.

Grande Fratello Vip 2017, i primi nomi del cast

“È troppo giovane, così rischia di bruciarsi”, avrebbe detto la Ventura al settimanale. D’altronde proprio nell’abitazione più spiata d’Italia si era scatenata la bufera mediatica in seguito alla confessione di tradimento da parte del suo ex marito Stefano Bettarini. In quel periodo, la conduttrice aveva dichiarato: “Per i miei figli ho fatto sacrifici e non ho mai fatto mancare la mia presenza. Purtroppo hanno sofferto tutti per quello che ho dovuto patire”.