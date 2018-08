44 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip 2018 scaldi i motori per la sua nuova edizione, al via su Canale 5 a partire da settembre. La terza annata del reality Mediaset procede spedita con le selezioni dei concorrenti e il settimanale Spy ha pubblicato una serie di indiscrezioni sui papabili inquilini della Casa più spiata d’Italia. Il primo nome emerso è quello di Barbara De Rossi, attrice trasformata in conduttrice tv per programmi che hanno affrontato la violenza sulle donne come Amore criminale e Il terzo indizio, in onda rispettivamente su Rai 3 e Rete 4.

Grande Fratello Vip 2018, concorrenti in arrivo

L’attrice, tuttavia, si è subito affrettata a smentire le voci su un suo coinvolgimento nella trasmissione. “Smentisco questa notizia… Non ho aderito al Grande Fratello Vip. Grazie”, ha scritto sul suo account Facebook ufficiale. Il secondo nome fatto da Spy è quello di Enrico Silvestrin. Attore, musicista, presentatore e storico VJ della prima MTV, oggi ha 46 anni e si dedica soprattutto alla radio: conduce il programma Alti e Bassi con DJ Armandino ogni venerdì dalle 21:30 a mezzanotte su Radio Radio. Dai suoi canali, non sono arrivate né conferme né smentite.

Grande Fratello Vip 2018, casting tra conferme e smentite

Incassati i rifiuti netti di Romina Power e Manuela Arcuri, Mediaset ed EndemolShine avrebbero chiuso accordi con Francesco Monte (già dimenticato il canna-gate?), Giulia Salemi (la “smutandata” di Venezia), l’atleta Fabio Basile, le Donatella e il cantante icona degli anni ’80 Ivan Cattaneo. Spy ha fatto anche il nome di Miriana Trevisan, tornata alla ribalta con la discussa accusa di molestie a Tornatore. L’ex showgirl di Non è la Rai, volto televisivo tra i più noti degli anni ’90, ha tuttavia smentito questa ipotesi. “Nessun Grande Fratello Vip”, ha scritto su Instagram. “Invece sono contenta del mio libro in uscita tra poco”.

