Il Grande Fratello Vip 2018 partirà il 24 settembre senza Francesco Monte. La clamorosa notizia è stata riportata da Alberto Dandolo su Dagospia. Secondo il giornalista, è in atto un braccio di ferro tra Mediaset ed Endemol per la partecipazione dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi alla terza edizione del reality. “Pare – scrive Dandolo – che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di Mediaset. C’è chi parla di Piersilvio chi di Antonio Ricci”.

Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte è fuori?

Insomma, secondo lo scoop di Dagospia, Monte – dopo aver rinunciato a Tale e Quale Show – sarebbe stato tagliato dal programma tagliato a posta sulla sua figura. Manca ovviamente la conferma ufficiale. Anche perché il cast del Gf Vip 3 è apparso proprio questa settimana sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. E Monte figura tra i partecipanti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Il timore, a quanto pare, è quello che si ripeta un simil-cannagate anche in questo differente contesto. Non che Monte venga lasciato in diretta, come accaduto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Francesco Monte, Gf Vip maledetto

Per il resto, sono confermati tutti gli altri partecipanti. Il cast ufficiale è composto da Enrico Silvestrin, il comico Maurizio Battista, Giulia Salemi, Lisa Fusco, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy (presentatrice del Meteo.it), Fabio Basile, Ivan Cattaneo, Stefano Sala (ex di Dayane Mello), Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Jane Alexander e Walter Nudo. Alla conduzione, sempre lei, Ilary Blasi accompagnata dall’amico e collega Alfonso Signorini. Gli esclusi dal programma sono innumerevoli, almeno stando a quanto hanno scritto le cronache gossip: dall’ex tronista Sara Affi Fella a Miriana Trevisan, passando per Barbara De Rossi e Fabrizio Corona. La prima puntata del reality è fissata per lunedì 24 settembre. Chissà se il cast sarà completo o se l’ex tronista Francesco rimarrà a casa.