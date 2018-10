0 CONDIVISI Condividi Tweet

Greta Ferro è la modella protagonista di Made in Italy, la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della moda italiana negli anni Settanta. Rappresentata da Why Not Models, Greta è all’esordio assoluto in tv.

Folgorante bellezza molisana di 22 anni, sin da giovanissima sfila per i grandi nomi della moda e appare sui magazine internazionali. Tanto che è subito diventata nuovo volto beauty di Giorgio Armani e ambassador della maison con Sara Sampaio e Madisin Rian.

Originaria di Campobasso, figlia del noto imprenditore della pasta Molisana, Giuseppe Ferro, e della docente universitaria Gilda Antonelli, Greta vanta anche altre importanti collaborazioni al suo attivo. Ha girato un video con la rivista Elle e spot pubblicitari per il bagnoschiuma Nidra e per Luxottica.

Greta Ferro modella e ora attrice in tv

Quando lo scorso agosto ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha ammaliato tutti con il suo mix di semplicità e accurata raffinatezza. Accanto a Magosia Bela in Laguna, il suo look total red per la premiere di Suspiria ha letteralmente incendiato il tappeto rosso.

Greta Ferro red carpet Venezia mozzafiato

Greta, tuttavia, resta una ragazza con i piedi per terra, che unisce al lavoro in passerella gli studi in Economia all’Università Bocconi di Milano.

“Il successo può arrivare se si è consci dei propri limiti e se, con umiltà e sacrificio, si spingono al massimo le proprie potenzialità”, ha raccontato a Vanity Fair. È apparsa subito inevitabile la voglia di affrontare una nuova sfida nel mondo del cinema e della televisione.

Made in Italy, la serie tv coprodotta da Taodue e The Family per Mediaset, segna il suo debutto come attrice. Accanto a lei ci sarà un ricco cast, capeggiato da Margherita Buy, che promette fascino e glamour. Per vederli tutti insieme, bisognerà aspettare il 2019: la serie andrà in onda nella prossima stagione su Canale 5.