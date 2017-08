1 CONDIVISI Condividi Tweet

Guai finanziari per Gianluca Vacchi: dopo la notizia dell’attore Raul Bova condannato a un anno e sei mesi per evasione, si sta diffondendo pian piano la vicenda giudiziaria che riguarderebbe il celebre imprenditore dal talento ‘danzereccio’.

Dopo le sue recenti altalene amorose, e dopo essere stato persino intercettato dal sito Buzzfeed, che gli ha dedicato una lunga serie di complimenti per il suo aspetto fisico e per il suo fascino, una grossa ombra offusca le luci della ribalta del famoso influencer.

Ad annunciarlo sono i quotidiani La Nazione e il Resto del Carlino, che parlano di ‘odore di fallimento’ e di pignoramento di beni e azioni. Volendo fare qualche numero, parliamo di un debito di circa 10 milioni di euro con Banco Bpm, ripagato con proprietà di lusso quali yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso.

La filosofia dell’imprenditore social e il buco finanziario che lo sta trascinando nei guai

Il buco finanziario che ha originato dei gravi guai finanziari per Gianluca Vacchi, da come riportano i quotidiani, all’inizio era di 30 milioni di euro, poi si è tramutato in «un prestito da 10 milioni e mezzo di euro ottenuto dalla First Investment spa, la holding di partecipazioni di cui Vacchi è amministratore unico».

L’imprenditore, tra le varie cose, è famoso per aver diffuso la filosofia dell’ “enjoy” tramite un libro, così intitolato, che promuove un atteggiamento edonistico davanti alla vita: “La vita è una, sii te stesso, non chi avresti dovuto essere”, scrive nell’incipit. Non sono stati ancora rilasciati dichiarazioni sulla sua attuale situazione economica, ma siamo pronti a scommettere che, a tempesta placata, sui social comincerà a circolare uno dei suoi video in cui viene esposto il Vacchi-pensiero e la sua reazione ad un’avversità del genere.