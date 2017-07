0 CONDIVISI Condividi Tweet

“I matrimoni iniziano e finiscono, anche in ambito lavorativo.” queste le parole che si leggono sul profilo di Niccolò Presta, figlio di Lucio e portavoce di un provvedimento che in questi giorni sta facendo discutere molto: si tratta di Heater Parisi accusata di diffamazione.

Heather Parisi accusata di diffamazione

“Leggere (nuovamente) provocazioni o dichiarazioni da parte della Sig.ra Parisi su questioni che andrebbero trattate non in rete ma in sedi opportune, lo trovo fuori luogo – continua Niccolò, che fa parte di Arcobaleno Tre, la società che ha deciso di muoversi legalmente contro la presentatrice – Ho curato e lavorato per ‘Nemicamatissima’ e gli umori non erano dei migliori, anzi bisognava stare sull’attenti per la regina di Hong Kong. Quello che è successo dopo è già noto.”

Il riferimento è alle polemiche nate subito dopo la messa in onda di Nemica Amatissima e alle lacrime di Heather Parisi, in particolare a molti post al vetriolo in cui la ballerina si lamentava dei rapporti lavorativi con la società di Presta: “L’Arcobaleno Tre e la Rai stessa potevano portare avanti una collaborazione con un’artista che diffama la stessa agenzia e il network che ha fatto tanto per poterla riportare in onda in Italia? A volte il silenzio ed il voltare pagina aiuta tutti, noi stessi in primis. Ora parlo diretto a te Heather. Conosci gli errori che hai fatto perché sei una donna intelligente; non fare in modo che i toni si alzino perché avrei tanto da raccontare, tra le tante una cosa molto grave e sai a cosa mi riferisco; gli angeli esistono, per proteggere, non per essere strumentalizzati”, conclude Niccolò Presta alzano ancora di più i toni visto che l’ultima frase ha il sapore di una velata minaccia. Per ora questo è solo l’ultimo capitolo di una situazione che è andata deteriorandosi nel tempo.”

Dal canto suo, c’è un altro aspetto della vicenda che non sembra affatto placare gli animi: si tratta dei diritti di Blind Maze, un film scritto da lei e prodotto dal marito di cui proprio Arcobaneno Tre ha comprato e vincolato i diritti fino al 2018: “Nella conferenza stampa che ha preceduto Nemicamatissima alla presenza del direttore di RAI1 Andrea Fabiano, avevo annunciato che il film sarebbe stato trasmesso su una delle reti RAI.

Questo in ragione del fatto che la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, aveva sottoscritto un contratto per l’acquisto, per la durata di un biennio, dei diritti relativi al film con la società che li detiene, impegnandosi a cederli a sua volta alla RAI.

La spiegazione di Heather Parisi sul suo film



Heather Parisi accusata di diffamazione dalla Rai, ma sui social continua a sfogarsi: Nel contratto di cessione è prevista la prima messa in onda entro il prossimo ottobre.

Purtroppo, dopo il mio post “Il peccato originale” pubblicato il 4 dicembre su questo blog e dopo il mio video su Instagram in cui, in modo ironico, “litigavo con me stessa”, la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, ha deciso di mettere in discussione non solo il contratto relativo alla mia partecipazione alla trasmissione, ma anche quello relativo al film.

E’ in corso una causa nella quale la Arcobaleno Tre sembra più intenzionata a trovare cavilli per non onorare gli impegni, anche economici, contrattualmente e liberamente assunti, che promuovere efficacemente il film, nonostante vi sia tutto il tempo per farlo.

Mettere in discussione un contratto perchè l’artista esprime una sua legittima opinione è quanto di più oscurantista possa esistere. Sembra un commedia dell’assurdo, ma non lo è. Accade nel mondo della televisione italiana di oggi. E forse qualche domanda di dove si sia arrivati, bisognerebbe porsela.

Dietro a un film come Blind Maze ci sono le speranze, i sacrifici e il talento di ragazzi che non meritano di vedere tarpate le proprie ali e traditi i propri sogni.

Per queste ragioni, con grande dolore, a tutti quanti mi chiedono notizie del film, devo rispondere che non dipende da me, ma dalla politica commerciale che intenderà adottare la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, detentrice dei diritti di sfruttamento del film fino all’ottobre 2018.

La riflessione amara della presentatrice di Nemicamatissima



Si chiude così nelle aule di un tribunale e nel peggiore dei modi la collaborazione con Lucio Presta iniziata giusto un anno fa, a giugno del 2016, con ben altre aspettative e speranze.

Mi auguro che chi aveva ancora dubbi sulla vera ragione di quell’operazione e di come sia stata gestita, oggi se li sia definitivamente chiariti.

Il tempo renderà giustizia, svelando il volto delle persone per quello che realmente sono.

Io, come sempre, metto la mia faccia.

Altri no, perchè pensano che bastino il loro potere e il loro denaro, ma non sanno che in questo modo soddisfano solo bisogni immediati e si assicurano una felicità effimera.