Heather Parisi attacca professori e commissari di Amici 17. Sconfitto negli ascolti da Ballando con le Stelle all’esordio nel serale, il programma di Maria De Filippi sfrutta la presenza della “nemicamatissima” Heather per far esplodere la prima polemica di stagione. In due video pubblicati sulla pagina Twitter della trasmissione, Parisi se la prende innanzitutto con Alessandra Celentano. Pur senza nominarla, la ballerina e showgirl ha giudicato inaccettabile il modo con cui la professoressa ha attaccato la ballerina Lauren per le sue forme. “Un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico”, ha detto Heather.

Heather Parisi attacca professori e commissari di Amici 17

“È orribile”, ha sbottato Parisi. “Mai nella mia vita, da Robert Steiner alla Scala di Milano, Victor Litvinov a Roma o Baryshnikov quando avevo 15 anni all’American Ballet Theatre, mai nessun professore o maestro mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste quel comportamento nei confronti dei ragazzi. A me, così, non piace”. Anche gli altri commissari esterni non vengono risparmiati. In particolar modo Simona Ventura e Marco Bocci.

Heather Parisi oggi: duro sfogo ad Amici

“Ho paura che stia subentrando una specie di paraculismo”, ha ammesso candidamente Heather, non nuova a polemiche come il duro sfogo su Lorella Cuccarini nel post-Nemicamatissima. “Non posso credere che una Simona Ventura, con un background come il suo, se ne esce con un ‘Quant’è carismatico Biondo’, quando è tutto tranne che carismatico. O non capisce il significato della parola carisma oppure sta mentendo. Non si può dire che Biondo è carismatico, il carisma è tutta un’altra cosa”. Marco Bocci non è da meno: “Non puoi dire che Valentina era sensuale, quando era soltanto terrorizzata e aveva gli occhi terrorizzati. Metà del tempo lei si girava per vedere la coreografia dell’altra ballerina”. I video sono disponibili sulla pagina Twitter di Amici.

“Mai nessun professore o maestro mi ha trattata così!”@heather_parisi non ci sta, ecco le sue parole dopo la puntata di sabato. #Amici17 pic.twitter.com/JdxLxOoA2p — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 9 aprile 2018

.@heather_parisi non è d’accordo con alcuni suoi colleghi della Commissione Esterna… #Amici17 pic.twitter.com/ALbPfa12SR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 9 aprile 2018