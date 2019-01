5 CONDIVISI Condividi Tweet

Tornano le dichiarazioni velenose di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: il teatro dello scontro stavolta è Twitter, dove la cantante di ‘Disco Bambina’ ha deciso di pubblicare una sua riflessione sulla collega.

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: ecco cosa pensa la cantante della presentatrice

“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste“. Questo si legge nel tweet della storica ballerina di origini statunitense.

Il riferimento all’ex “più amata dagli italiani” sembra chiaro a molti utenti, dato che solo pochi giorni fa lei stessa aveva rilasciato un’intervista riguardo ai flussi migratori in Italia e si era definita scherzosamente “la più sovranista degli italiani”. Consapevoli di quella sottile linea di rivalità e astio che sembra dividere le due colleghe da molti anni – almeno dagli anni ’90, i fan hanno seguito i loro battibecchi.

La risposta della Cuccarini è comparsa poche ore dopo sempre su Twitter: “Noto come piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da tempo ha lasciato l’Italia continua a occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse?”.

Una rivalità storica che continua dagli anni ’90

Le frecciatine più recenti di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini risalgono alla messa in onda alla prima edizione del programma Nemicamatissima, un format apprezzato ma che però ha fatto riaccendere vecchi dissapori. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, infatti, la ballerina e cantante statunitense si è lamentata che la collega avesse ricevuto troppo spazio, e la presentatrice in quel caso l’ha invitata a “fare pace con se stessa”. Un consiglio che la Parisi ha rifiutato…mostrando il dito medio in un video!