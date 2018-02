53 CONDIVISI Condividi Tweet

Si inizia, ed è subito rock and roll: con la bizzarra versione di Heidi a Sanremo il magico trio composto da Michelle Hunziker (splendida in versione total black e giubbino di pelle), Piefrancesco Favino ed il ‘super mega direttore’ Claudio Baglioni accoglie il pubblico per la quarta e penultima puntata.

Heidi a Sanremo e tutte le novità in tempo reale della quarta puntata di Sanremo 2018

Stasera sul palco ne vedremmo delle belle: la serata dei duetti, infatti, è la più imprevedibile del Festival, soprattutto a guardare la lista dei sorprendenti accostamenti previsti dall’edizione di quest’anno. Iniziamo subito con la splendida Serena Rossi, che accompagnerà Renzo Rubino. Successivamente vedremo Le Vibrazioni con Skin, Noemi e Paola Turci, Mario Biondi insieme al duo brasiliano formato da Ana Carolina e Daniel Jobim, Annalisa con Michele Bravi, Stato Sociale con Paolo Rossi più il coro dell’Antoniano, Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto, The Kolors con Tullio de Piscopo e Enrico Nigiotti, Ornella Vanoni-Bungaro-Pacifico con Alessandro Preziosi, Diodato-Roy Paci con Ghemon, Facchinetti-Fogli con Giusy Ferreri, Avitabile-Servillo con Daby Touré e Avion Travel, Meta-Moro con Cristicchi, Caccamo insieme Arisa, Ron e Alice, Red Canzian con Masini, Decibel con Midge Ure (quello di Breathe, ve lo ricordate?), Barbarossa con Anna Foglietta, Nina Zilli con Cammariere, Elio e le Storie Tese con Neri per Caso – decisamente il ‘featuring’ che affollerà di più il palco!

Chi vincerà tra le nuove proposte?

Prima, però, un po’ di Heidi a Sanremo e, soprattutto, largo ai giovani: tornano in campo Monteiro, Mirkoeilcane, Alice Caioli, Ultimo, Giulia Casieri, Mudimbi, Eva e Lorenzo Baglioni. E alle 22.30 conosceremo il risultato finale: chi di loro primeggerà tra le nuove proposte?

In assenza di pronostici, possiamo solo anticiparvi che il vincitore dovrà ottenere la preferenza del pubblico tramite televoto (50%), della sala stampa (30%) e, infine, della giuria degli esperti (20%), in cui quest’anno troviamo il regista Gabriele Muccini, Milly Carlucci, Pino Donaggio, Rocco Papaleo, Andrea Scanzi, Giovanni Allevi, Serena Autieri e Mirca Rosciani.