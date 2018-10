0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si concludono le selezioni per gli home visit di X Factor: Fedez e Manuel Agnelli hanno già detto la loro, mentre nell’ultima puntata dell’11 ottobre sono state Mara Maionchi ed Asia Argento a dover fare delle scelte.

Chi andrà agli home visit di X Factor per la categoria Under Uomini e Band

Dopo accurate (e difficili) selezioni la giudice Mara Maionchi, che quest’anno guiderà il gruppo degli under uomini, è riuscita a riempire le sue cinque sedie con i nomi che ha ritenuto più promettenti. Tra di loro spiccano senz’altro con Leonardo Gassman, figlio di Alessandro, che con la sua performance di ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas è riuscito a far saltare in piedi il pubblico, che gli ha dedicato la prima standing ovation della serata.

Seguono Pierfrancesco Criscitiello, Leo Parmeggiani, Emanuele Bertelli e Anastasio, che propone invece una brillante versione di ‘Generale’: è lui il destinatario della seconda cascata di applausi!

Per quanto riguarda la categoria band (leggi qui gli aggiornamenti su Asia Argento), l’attrice ha accolto senza nessun dubbio i Red Bricks Foundation, Seveso Casino Palace, Inquietude, Moka Stone , i Bowland e, infine, gli Inquietude – che la costringono a ‘scalzare’ dalla sedia gli Akira Manera, che inizialmente l’avevano incuriosita per il loro stile così diverso dai suoi gusti.

Le novità della seconda fase del talent show: chi ci sarà dopo Asia?

Tutto pronto, quindi, per la fase successiva del talent show, che prossimamente andrà in onda senza uno dei suoi componenti. È stata ormai diffusa la notizia che Lodo Guenzi sostituirà Asia Argento al banco dei giudici. Le reazioni del web sono ancora ‘miste’ verso il front man de ‘Lo Stato Sociale’, band che durante lo scorso Sanremo è riuscita a conquistare il pubblico con la canzone ‘Una vita in vacanza’. Voi che ne pensate di questa scelta?